El Zein ailesinden Mehmet Eymür'ün iddialarına yalanlama

El Zein ailesi, MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür'ün yeni kitabı Deşifre'de ortaya attığı "Terör örgütü ASALA ile mücadelede Abdullah Çatlı ve ekibi değil, Mardinli El Zein ailesi etkili oldu" iddiasını yalanladı

Feyzi El Zein:

"Keşke böyle bir şerefe nail olabilsek ama doğru değil"

MERSİN – El Zein ailesi, MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür'ün yeni kitabı Deşifre'de ortaya attığı "Terör örgütü ASALA ile mücadelede Abdullah Çatlı ve ekibi değil, Mardinli El Zein ailesi etkili oldu' iddiasını yalanladı. Feyzi El Zein, "Keşke böyle bir şerefe nail olabilsek ama doğru değil" dedi.

Eski MİT'çi (Milli İstihbarat Teşkilatı) Mehmet Eymür, Deşifre kitabında ve yaygın basında yer alan yazılarında, 80'li yılların başlarında özellikle Türk diplomatlara karşı kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü ASALA ile mücadelede bazı iddialarda bulundu. 'Terör örgütü ASALA'yı Abdullah Çatlı ve ekibi bitirdi' tezinin bir kurmaca ve palavra olduğunu öne süren Eymür, o dönemlerde ASALA'nın merkezinin Beyrut'ta olduğunu, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas'ın Mardinli El Zein ailesi ile birlikte terör örgütüyle mücadele ettiğini iddia etti. El Zein ailesinden 'Mardinliler grubu' olarak söz eden Eymür, ailenin daha sonra Almanya Berlin'e yerleştiğini, grubun liderinin ise 2008'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Mahmut El Zein olduğunu öne sürdü.

"Keşke böyle bir şerefe nail olabilsek ama doğru değil"

Eymür'ün tüm bu iddialarına yanıt, Mahmut El Zein'in Mersin'de yaşayan kardeşi Feyzi El Zein (Övüçlü) ve amcasının oğlu Mehmet Ali El Zein'den geldi. 18 yıl önce Almanya'dan dönerek Mersin'e yerleşen Feyzi El Zein, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Eymür'ün iddialarını yalanladı. El Zaein Ailesi'nin Türkiye'ye Lübnan'dan geldiğini belirten El Zein, Eymür'ün aileyle hiçbir bağlantısı olmadığını, ortaya attığı iddiaların da doğru olmadığını söyledi. "Keşke böyle bir şerefe nail olabilsek" diyen El Zein, "Biz her zaman ASALA'yı lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyetine karşı gelen PKK, DHKP-C, ASALA, ismi ne olursa olsun herhangi bir örgüte vatansever olarak zaten karşıyız. Keşke böyle bir olayla biz şereflendirilmiş olsaydık ama doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Amacını bilmek istiyoruz"

Eymür'ün, El Zein ailesi hakkında yazdığı bu yazıların amacını bilmek istediklerini dile getiren Feyzi El Zein, "Amacını bilmek istiyoruz. Kitap satmak mı veya başka bir örgüt tarafından ailemizi lekelemek mi ve bunun karşılığında maddi bir şey mi aldı? Bunu nasıl yazdıysa bir an önce çıkıp düzeltmesini talep ediyoruz. Bizim ailemiz çok büyük bir aile; Almanya ve Lübnan'da 15 bine yakın akrabamız var. Ailemizin ismini neden vermiş, bir menfaat karşılığında mı vermiş? Açıklamasını istiyoruz" diye konuştu.

"Abdullah Çatlı'nın yaptığını 80 milyon biliyor"

"ASALA'nın asıl faili rahmetli Abdullah Çatlı'dır, bizim aile değildir. Keşke biz de yardımcı olabilseydik" diyen El Zein, şunları söyledi:

"Abdullah Çatlı'nın yaptığını 80 milyon biliyor. Böyle yiğitlerin hakkını yemek, 4-5 kitap satacağım diye başkalarına mal etmenin bir anlamı yok. Kendisini tanımıyorum. Verdiği tarihler zaten bizim yaşımıza uygun değil. 70'li yıllarda abim 15-16 yaşındaydı ben daha yeni doğmuştum. Mahmut'un 2008 yılında 3 yıl 4 ay hapis yattığını ben bile bilmiyorum, o nereden biliyor. Bu bilgiyi kimlerden almış. Bunu çıkıp açıklamasını talep ediyorum. Devletin en önemli noktalarında görev yapmış bir adam. Göreve başladıklarında bunların ettiği bir yemin vardır. Böyle bazı şeylerin ifşa edilmesi vatan hainliğine giriyor. Velev ki var bizim ailede böyle bir şey, nasıl çıkıp bizim ailemizin ismini veriyor."

"Eymür'ün Alman istihbaratı ile bir işbirliği içinde olduğunu düşünüyoruz"

Almanya'da yaşayan Türklere, Araplar, Müslümanlara karşı başlatılan bir kışkırtma kampanyası olduğunu da ileri süren Feyzi El Zein, "Bize karşı başlattıkları eylemler var. Bizi oradan göndermek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar" diyerek, Eymür'ün Alman istihbaratı ile bir işbirliği içinde olduğunu düşündüklerini söyledi. El Zein, "Ailemizi ve özellikle Mahmut El Zein'i sınır dışı etmek için böyle bir lekeleme kampanyasına tabi tuttular. Bence böyle olabilir veya kitabını satmak için bu iddiaları ortaya attı. Neden, bunun arkasında kim var? Şeref duyarım ama Almanya'da 15 bine yakın akrabam var ve bundan zarar görecek. ASALA'yı bilmeyen, Türkçe dahi konuşamayan insanlar var El Zein ailesinde" ifadelerini kullandı.

Mahmut El Zein'in amcasının oğlu Mehmet Ali Zein ise El Zein ailesinin Almanya'da hedef noktasında olduğunu iddia etti. Mehmet Ali El Zein, "Bizi hedef noktasına koydular. Bizi lekelemek için böyle bir adamı buldular. 'El Zein ailesinin başına bir şey gelirse Alman devleti sorumlu değildir' algısı için. Yoksa eski MİT'çi bu bilgileri nereden bilecek? Şimdiye kadar neredeydi" diye sordu.

Kaynak: İHA