El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye ziyaretini anlatan paylaşım Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye ziyaretini anlatan paylaşım Açıklaması

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den Türkiye ziyaretini anlatan paylaşım Açıklaması
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi." ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi." ifadelerini kullandı.

Bukele, Twitter hesabından Türkiye ziyaretinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Türkçe paylaşımda, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" ifadeleri yer aldı.

Bukele, 19-21 Ocak'ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Ankara Üniversitesi gibi kurumlarda temaslarda bulunmuştu.

Türkiye ziyareti sırasında ve öncesinde yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkati çeken Bukele'ye Ankara Üniversitesi'nde törenle "Dostluk Payesi Beratı" da verilmişti.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Nayib Bukele, El Salvador, Twitter, Türkiye, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title