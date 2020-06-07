El değmemiş koyların milyon dolarlık misafirleri denize indiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

El değmemiş koyların milyon dolarlık misafirleri denize indiriliyor

Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla, lüks yatlarla deniz turizmini hareketlendirecek.

07.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:30

Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla, lüks yatlarla deniz turizmini hareketlendirecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz turizminde hareketlilik yaşanıyor.

Bin 484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin birçoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkıyor.

Sahipleri arasında yerli ve yabancı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda lüks yat, Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla koylarını mesken tutmaya başladı. Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen lüks yatlardaki misafirler, sessiz bir ortamda denize girerek günün yorgunluğunu atıyor.

Türkiye'nin en önemli mavi tur merkezlerinden Marmaris ilçesindeki marinalara çekilen, fiyatları milyonlarca doları bulan lüks yatlar ve tekneler de bakım ve onarımdan geçirildi.

Dış ve iç yüzey onarımından elektronik sistemlerine, motorlarından koltuklarına, mutfağından perdelerine kadar kışlık bakımları yapılan yatların son olarak boyaları yapılarak turizm sezonuna hazır hale getirildi.

Türkiye'nin karada en büyük yat kapasiteli marinalarının bulunduğu, Güney Ege'nin mavi tur merkezi ilçede, kış boyunca bakımı yapılan yat ve tekneler, turizm sezonunu için birer birer denize liftlerle denize indiriliyor.

"Önümüzdeki günlerde hareketliliğin daha da artacağına inanıyoruz"

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'in yat bakımı ve marinacılık açısından çok zengin olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 2 bin 500 yat kapasitesi olduğunu aktaran Bağlı, şöyle devam etti:

"Özel ve ticari yatlar dahil ilçemizde 2 bin 500 kapasitemiz mevcut. 2 bin 500 yat kış boyu sezona hazırlandı. 1 Haziran itibarıyla yatların tam kapasite, günübirlik tur teknelerin yüzde 50 kapasiteyle seferlere çıkmasına izin verildi. Yatların sezon hazırlıkları bitti. Denize inmeye başladı. Son hazırlıklar yapılıyor, bakımını bitiren denizle buluşuyor."

Bağlı, Marmaris'te altyapısı tamamlanmış 4 marina olduğunu belirterek, "Bu marinalar Akdeniz'de isim yapmış marinalar. Yeterli altyapı, kışlama, bağlama ve bakım, tamir için imkanları mevcut. Yatların bakım onarım ve kışlama harcamaları bölgemizde ciddi bir gelir kaynağı." dedi.

İleriki günlerde hareketliliğin daha da artacağına inandıklarını vurgulayan Bağlı, "Yatlar, diğer konaklama tesisleriyle kıyaslandığı zaman daha izole, daha temiz bir ortam sunuyor. İzole bir tatil için en ideal mavi tur ve yat turizmi. Daha nezih ve sakin bir tatil için deniz turizmi tercih edilmeli." diye konuştu.

"Türkiye'de güvenli şekilde mavi yolculuk yapılacak koy sayısı çok fazla"

Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ ise Türkiye'nin yat bakım ve onarımında dünyada adından söz ettirdiğini söyledi.

Yatların bakım ve onarımlarının uluslararası standartlarda yapıldığına işaret eden Özatağ, yatların kış aylarında ekonomik yaşama da ciddi boyutta katkıları olduğunu ifade etti.

Turizmci Özay Akdoğan ise salgın sürecinde uzun süre evlerinde kalan insanların bölgeye özlem duyduklarını dile getirdi.

Artık denizle buluşma zamanının geldiğini belirten Akdoğan, "Mavi yolculuğun merkezi olarak kabul ettiğimiz Gökova ve Göcek, koylarımızın en çok yoğunluk yaşanacağı yerlerden. Türkiye'de güvenli şekilde mavi yolculuk yapılacak koy sayısı oldukça fazla. Misafirler kentteki el değmemiş bakir koylarda en güzel şekilde tatilini geçirebiliyor." dedi.

El değmemiş koyların milyon dolarlık misafirleri denize indiriliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Haber
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Haber
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
El Kaide'nin Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya İntihar Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: El değmemiş koyların milyon dolarlık misafirleri denize indiriliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 14:32:07. #1.15#
title