Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi - Haberler
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Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, dün cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya, yaralı sayısı ise 80'e ulaştı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu. Hatırlanacağı üzere dün yapılan açıklamada, hayatını kaybeden mahkumların çoğunun kafalarının kesilmiş halde bulunduğu ifade edilmişti.

Ülkenin Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde çıkan çatışmada ölen mahkum sayısının 116'ya, yaralı sayısının ise 80'ne çıktığını belirten Lasso, olayı 'talihsizlik' olarak nitelendirdi.

Cezaevlerinin suç çeteleri arasında bir güç anlaşmazlığına dönüşmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Lasso, "Bu olguyla başa çıkmak için ilk adımlarımızdan biri ülke genelinde hapishanelerde olağanüstü hal ilan etmek oldu." ifadesini kullandı.

Lasso, mahkumların haklarını korumak için yakınlarıyla dayanışma içinde olacaklarına işaret ederek, "Hükümet, birkaç aydır cezaevlerinde tekrarlanan şiddet olayları nedeniyle altyapı ve gözetim teknolojisine önemli yatırımlar yapıyor, bu plan sayesinde cezaevlerinde kontrol güçlenecek" dedi.

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, gün içindeki açıklamasında, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının da 52'ye çıktığını belirterek, "Koğuşlara giriyoruz, kolay olmadı, polis yerel saatle 14.00'te kontrolü sağladı ama dün gece başka olaylar, patlamalar oldu." ifadesini kullandı.

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç" dedi. Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi

Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında dün çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Bölge sakinlerinin dün sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok sayıda mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin geldiği duyulmuştu.

Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başlamıştı.

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi ise yaralanmıştı.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor. Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı

Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı
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