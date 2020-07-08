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Ekspres yol için ihale tarihi belli oldu
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Ekspres yol için ihale tarihi belli oldu

- Ekspres yol için ihale tarihi belli oldu Buca'yı otogara bağlayacak dev projede önemli adım İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile İzmir Otogarı arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesini tamamlamak için peş peşe ihaleye çıkıyor.

08.07.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:40

- Ekspres yol için ihale tarihi belli oldu

Buca'yı otogara bağlayacak dev projede önemli adım

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile İzmir Otogarı arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesini tamamlamak için peş peşe ihaleye çıkıyor. İlk ihale 28 Temmuz'da yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca ile Bornova arasında açılacak "İzmir'in en uzun karayolu tüneli" ile otogar bağlantısını sağlayacak viyadüklerin yapımını tamamlamak için kolları sıvadı. Projeyi yürüten firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan inşaatların en kısa zamanda bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkılıyor. Kent içi trafiği rahatlatacak, şehir trafiğine girmeden Buca'daki Homeros Bulvarı'nı Işıkkent'teki İzmir Otogarı'na bağlayacak dev yatırım kapsamında ilk ihale 28 Temmuz'da gerçekleştirecek. Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal ihalesi kapsamında bin 850 metrelik güzergahta iki adet viyadük, iki adet alt geçit, bir adet üst geçit inşaatı tamamlanacak.

Sırada tünel ihalesi var

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak imalat çalışmaları 400 günde bitecek. Büyükşehir, ayrıca yarım kalan tünel inşaatının hızla bitirilmesi için de aralık ayında ihaleye çıkacak. İzmir'in en uzun tüneli "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi"nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve iki gidiş, iki geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre.

Ne olmuştu?

Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Viyadük Yapılması ihalesini 45 milyon 284 bin 699 TL'lik teklif sunan Ezekar Yapı İnş. A.Ş.-Mapek İnş ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği için kritik önem taşıyan bu büyük yatırım kapsamında tünellerle eşzamanlı olarak, otogara bağlantı için iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise iki adet taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için bir adet taşıt üst geçidi yapımına başlamış viyadük çalışmalarının yüzde 68'ini tamamlamıştı. Ancak yüklenici firmanın 4735 Sayılı Kanun'un "Sözleşmelerin Tasfiyesi ve Devri" başlıklı geçici dördüncü maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine inşaat 2019 yılının ağustos ayında durmuştu. Yine aynı şekilde tünel ihalesini 109 milyon 900 bin 827 TL'lik teklif sunan HGG İnşaat Anonim Şirketi kazanmış, firmanın işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine yaklaşık 250 metresi tamamlanan tünel çalışmaları yine aynı tarihte durmuştu.

Şehir trafiğine girmeden otogar

7.1 kilometrelik güzergah üzerindeki tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden otogara bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek.

En uzun tünel

Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında tamamlanacak 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda "tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli" olma özelliğini taşıyacak. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli bin 674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise bin 865 metre uzunluğunda.

Ekspres yol için ihale tarihi belli oldu

Kaynak: İHA

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