Ekrem Baki istifa mı etti? Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Ekrem Baki neden istifa etti?

Üsküdar Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmayla gündeme oturan AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, aldığı sürpriz kararla kamuoyunun dikkatini çekti. Siyasi çevrelerde geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası Baki'nin çıkışı, sosyal medyada da tartışma konusu haline geldi. Yaşananların ardından birçok kişi, "Ekrem Baki görevinden ayrıldı mı?", " Üsküdar Belediyesi'nde ne yaşanıyor?", " Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Ekrem Baki istifa mı etti, neden?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Ekrem Baki'yle ilgili yaşanan sürecin tüm ayrıntıları ve perde arkası…

EKREM BAKİ İSTİFA MI ETTİ?

Üsküdar Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, 5 Mayıs 2025 tarihinde partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını, Üsküdar Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı oturumunda gündem dışı söz alarak duyuran Baki, yaptığı konuşmada önemli ifadelere yer verdi.

Yaptığı açıklamalar sırasında belediye meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Ekrem Baki, AK Parti'den ayrılmasına rağmen siyasi mücadelesini sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti.

Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi Ekrem Baki istifa mı etti

EKREM BAKİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ekrem Baki, istifa gerekçesi olarak muhalefete yönelik artan baskıları gösterdi. Meclis konuşmasında şu mesajı verdi:

"Siyasetin daha adil, daha demokratik ve daha özgürlükçü bir çizgide ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Muhalefete uygulanan baskılar, benim hukuk ve siyaset anlayışımla bağdaşmıyor."

Bu sözlerinin ardından hem meclisteki CHP'li üyeler hem de toplantıyı izleyen bazı vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi. Salonda duyulan "Hak, hukuk, adalet" sloganları sosyal medyada gündem oldu.