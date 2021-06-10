Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak

Televizyon ekranlarının sevilen isimleri arasında yer alan Asuman Krause, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Tecrübeli sunucu, 360 TV'de yayınlanan ve daha önce ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sunduğu Aileler Yarışıyor programını sunacak.

Televizyon camiasının sevilen isimlerinden biri olan ve yıllarca Fear Factor ile Whipeout gibi başarılı programların sunuculuğunu yapan Asuman Krause, uzun aranın ardından yeniden ekranlara dönme kararı aldı. Krause, daha önce ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sunduğu Aileler Yarışıyor programının sunuculuğunu yapacak.

HAZİRAN AYINDA YAYINLANACAK

360 TV ekranlarında yayınlanan 'Aileler Yarışıyor' programı, haziran ayı içerisinde ekranlara gelecek. Asuman Krause'nin sunacağı yarışma, hafta içi her akşam yayınlanacak.

ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

1 Mart 1976'da Almanya'nın Berlin kentinde doğan Asuman Krause'nin annesi Adapazarlı Çerkes, babası ise Alman kökenlidir. Anne ve babası Asuman Krause küçükken boşandı.

1998 yılında katıldığı yarışmada Türkiye ikinci güzeli seçilmiştir. Bu yarışmadan sonra mankenliğe başladı. Krause 2002 yılında, İsviçre saat firması Maurice Lacroix'in, "Masterpiece" serisi için çıkardığı "Zaman ve Zamansızlık" temalı takviminde yer aldı. Yüksek ücretle ünlü ressamların "nü" tablolarındaki figürler gibi poz verdi.

OYUNCULUK DA YAPTI

2005 yılında "Yaz Sabahı" isimli şovun sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl "Sen Ne Dilersen" adlı filmde oyunculuğa adım attı. "Sonradan Görme" (2005) dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. Yine aynı yıl "Aynı Çatı Altında" (2005) adlı yapımda rol aldı. "No Şavaş Yes Manken" tiyatro oyununun ardından, Kandemir Konduk'un "İyi Aile Çocuğu" tiyatrosunda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

2006 YILINDA ŞARKICILIĞA ATILDI

Asuman Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. Çekimleri Arjantin'de yapılan "Fear Factor" yarışmasını sundu. Show TV'de yayınlanan Whipeout yarışmasını sunuculuğunu yaptı. 2013 yılında "Çocuk Oyuncağı" yarışmasını sundu.

Asuman Krause, Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Kazandığı parayı gayrimenkule yatıran Asuman Krause, 2013 yılında Bodrum Gündoğan'da kendi adını taşıyan bir site yaptırdı. Ayrıca Türkbükü'nde de denize nazır birçok evi var.