EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu
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EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu

15.11.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:52
EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu

İZMİR'de, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapıldı.

İZMİR'de, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapıldı. Sınava giren adaylar, özellikle matematik sorularında zorlandıklarını söyledi.

Tek oturumda yapılan EKPSS testleri, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlandı. Sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür' testleri uygulandı. Testler için 60 dakika cevaplama süresi belirlendi. Sınavın yapıldığı okullarda saat 10.00'dan sonra kapılar kapatılırken, koronavirüse karşı önlemler de unutulmadı. İzmir'de EKPSS sınavının yapıldığı merkezlerden biri de Ege Üniversitesi oldu. Adaylar HES koduyla içeri alınırken, aileleri de sınav heyecanını bahçede yaşadı. Sınava girenlerin büyük bölümü matematikte sorularında zorlandıklarını söyledi. Sınavdaki kızını bekleyen Nezahat Yılmaz, "Kızım içeride ben de dışarıda ter döktüm. Sadece kızım için değil tüm adaylar için okudum. Allah hepsine güzel bir iş nasip etsin. Olmasa da dünyanın sonu değil. Benim için kızım önemli" dedi.

'SÜRE YETTİ AMA GENEL OLARAK SINAV ZORLADI'Sınavının kötü geçmediğini söyleyen Sıdıka Yılmaz ise, "Biraz sınav stresi yaşadım. Süre de yetti. Açıkçası şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Sonuçlar gelince anlayacağız" diye konuştu.Sinan Ocak da "Sınav genel olarak iyi geçti. Hepimiz için hayırlısı olsun. Matematik çok zordu. Süre yetti ama genel olarak sınav zorladı. Her şey nasip" dedi.

Harun Ercan ise "Kendimce bir şeyler yaptım. Benim açımdan kötü geçmedi. Matematik biraz zorladı. Soru başı bir dakikamız vardı. Ben de yetişmeye çalıştım. Çok olmasa da yine de umutluyum" ifadelerini kullandı.

 


EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu
EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu
EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu
EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu
EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu
EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu
EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu
EKPSS sona erdi, adaylar matematik sorularını zor buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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