Tekirdağ, Eylül 2025'te Dış Ticaret İhracatında Bölgenin Lideri Oldu

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Eylül 2025'te Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin ihracat rakamları değerlendirildi. Tekirdağ, 274 milyon 700 bin dolar ile ihracat lideri olurken, en çok Almanya'ya ihracat yaptı. Edirne ve Kırklareli'nin ihracat rakamları sırasıyla 13 milyon 548 bin ve 19 milyon 836 bin dolar olarak kaydedildi.

2025 yılı Eylül ayında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin dış ticaret rakamları açıklandı. Buna göre ihracatta bölgenin lideri Tekirdağ oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2025 Eylül ayında Türkiye genelinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 22 milyar 576 milyon dolar, ithalat yüzde 8,7 artışla 29 milyar 479 milyon dolar olarak kaydedildi.

Edirne'de ihracat 13 milyon 548 bin dolar, ithalat 10 milyon 556 bin dolar olarak gerçekleşti. Edirne'den en çok ihracat Almanya'ya yapılırken, ithalatın en yüksek olduğu ülke Rusya Federasyonu oldu.

Tekirdağ'da ihracat 274 milyon 700 bin dolar, ithalat ise 194 milyon 959 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ'dan en çok ihracat Almanya'ya yapılırken, ithalatın lideri Çin oldu.

Kırklareli'nde ihracat 19 milyon 836 bin dolar, ithalat 11 milyon 38 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kırklareli'nin ihracatında en büyük pay Bulgaristan'a aitken, ithalatın en yüksek olduğu ülke Rusya Federasyonu oldu.

Bölgede Eylül ayı verileri, Tekirdağ'ın ihracatta Edirne ve Kırklareli'yi geride bırakarak bölgesel liderliğini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
