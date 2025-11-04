OYAK Çimento 2025'in 3'üncü çeyreğinde 3,4 milyar TL net kar elde etti

Oyak Çimento, 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri hacimdeki yükselişin ve sınırlı fiyat artışının etkisiyle çeyreksel bazda yüzde 16 artarak 15,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemdeki FAVÖK rakamı çeyreklik bazda yüzde 57 artış gösterirken, FAVÖK marjı da bir önceki çeyreğe göre 8 puan artışla yüzde 30,6 seviyesine yükseldi. Şirket, 2025'in 3'üncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 23 artışla 3,4 milyar TL net kar elde ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre şirketin 2025 üçüncü çeyrekte satış gelirleri, sınırlı fiyat artışlarının etkisine rağmen hacimlerdeki büyümenin etkisiyle çeyreksel bazda yüzde 16 artarak 15,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yapılan açıklamada, "Güçlü satış hacimlerine rağmen, fiyat artışlarının enflasyonun altında seyretmesi ve güçlü baz etkisi, satış gelirlerinin yatay seyretmesine neden oldu. Çimento ve hazır beton hacmi üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre çift haneli büyürken (sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 14); Türkiye'nin yedi bölgesinde faaliyet gösteren OYAK Çimento'nun beton hacmi, 60 adet beton tesisinin sektördeki güçlü konumuna paralel olarak iki çeyrek art arda yüzde 30'un üzerinde arttı. Bu dönemdeki FAVÖK rakamı çeyreklik bazda yüzde 57 artış gösterirken FAVÖK marjı da bir önceki çeyreğe göre 8 puan artışla yüzde 30,6 seviyesine yükseldi. Şirket, fiyat artışlarının enflasyonun altında kalmasıyla 2025 yılının ilk dokuz ayında 10,9 milyar TL seviyesinde FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı yüzde 26,8 seviyesinde gerçekleşti. OYAK Çimento finansal dayanıklılığını ve operasyonel gücünü koruyarak Çimento sektöründe olumlu olarak ayrıştı" denildi.

OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global CFO'su Eralp Tunçsoy, üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, şunları söyledi:

"2025 yılının üçüncü çeyreğinde, enflasyonun altında seyreden fiyat artışlarına rağmen etkin maliyet yönetimimiz sayesinde güçlü bir operasyonel performans sergiledik. Türkiye çimento pazarındaki liderliğimizi sürdürürken, çevre coğrafyalardaki büyüme fırsatlarını da değerlendirerek bölgesel bir güç olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz."

Tunçsoy, sürdürülebilirlik yatırımlarına da dikkat çekerek, yılın ilk dokuz ayında 4,8 milyar TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alternatif yakıt kullanım oranımız yüzde 30 seviyesine ulaştı. Karbon nötr yolculuğumuzda ana hedefimiz olan yüzde 70 sürdürülebilir enerji oranına ulaşmak amacıyla, 115 MW'lık güneş enerjisi ve atık ısı geri kazanım yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Tunçsoy ayrıca, 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 4,9 milyar TL'lik temettü ödemesinin yanı sıra, WisdomTree'nin yedi global endeksine dahil edilmelerini ve GRI onaylı ilk entegre raporlarının yayımlanmasını finansal şeffaflık ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından önemli dönüm noktaları olarak değerlendirdi. Tunçsoy, "Yılın son çeyreğinde de finansal dayanıklılığımızı ve operasyonel gücümüzü koruyarak, sektördeki lider konumumuzu daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin, "2025 yılının üçüncü çeyreği, sektörümüzde ihtiyatlı bir büyüme ortamını işaret etti. OYAK Çimento olarak gösterdiğimiz çeviklik, güçlü operasyonel yetkinlik ve etkin maliyet yönetimimiz sayesinde faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde sürdürdük. Bu çeyrekte 15,4 milyar TL net satışa ulaşırken, beton ve agrega operasyonlarımızda da yıllık bazda yüzde 31 oranında hacimsel büyüme kaydettik. Yurt içi çimento ve beton hacimlerindeki güçlü ivme, etkin işletme sermayesi yönetimi ve güçlü nakit akışıyla birleşerek karlılığımızın korunmasını sağladı. Türkiye'nin yedi bölgesindeki tesis ağımız ve lojistik gücümüz, çimento ve hazır beton hacimlerinde çift haneli büyüme elde etmemizi sağladı" dedi.

OYAK Çimento'nun güçlü finansal performansının ve sürdürülebilir nakit yaratma kapasitesinin, uluslararası sermaye piyasalarında da doğrulandığını vurgulayan Murat Sela, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası alanda tescillenen güçlü performansımızın temelinde sürdürülebilir ve verimlilik odaklı büyüme stratejimiz yatıyor. Bu strateji doğrultusunda, operasyonel süreçlerimizi güçlendiren FİZİX gibi dijital dönüşüm projelerimizin yanı sıra, 2030 hedeflerimizle uyumlu olan GES ve atık ısı kazanım yatırımları gibi çevresel ayak izimizi azaltan, katma değerli projelerimize kararlılıkla devam ediyoruz. OYAK Çimento olarak, ülke ekonomisine olan güvenimiz ve sorumluluk bilinciyle hem yurt içi hem de küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi; sağlam mali disiplin, güçlü temettü politikası ve sürdürülebilirlik taahhütlerimizle tüm paydaşlarımız için istikrarlı bir değer yaratma odağımızı sürdüreceğiz. Bu başarımızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum."