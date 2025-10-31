Haberler

Gaziantepli Firmalar Romanya'da İş Fırsatları Aradı

Güncelleme:
Gaziantep Sanayi Odası tarafından Romanya'da gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyeti ve ikili iş görüşmeleri, Gaziantepli firmaların uluslararası rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor. Program kapsamında, Türkiye'nin bağımsızlık lideri Atatürk'ün anıtı ziyaret edildi ve potansiyel iş ortaklıkları geliştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yürütülen Gaziantep Ayakkabı ve Triko Kümeleri Projeleri kapsamında, Ticaret Bakanlığı'nın UR-GE desteğiyle Romanya'da yurt dışı pazarlama faaliyeti ve ikili iş görüşmeleri (B2B) programı gerçekleştirildi.

GSO heyeti, programın ilk günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bükreş'teki anıtını ziyaret ederek çiçek bıraktı. Ziyaret kapsamında, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği fırsatlarının artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Programın devamında Gaziantepli firmalar, Romanyalı iş insanlarıyla birebir görüşmeler yaparak potansiyel iş ortaklıkları kurma, ihracatlarını artırma ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini yükseltme fırsatı yakaladı.

GSO Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan ve firma temsilcileri, ayrıca Romanya'da çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirerek üretim tesislerini yerinde inceledi. Bu ziyaretler sırasında, sektör temsilcileriyle deneyim paylaşımı yapılırken, iki ülke arasında sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.

GSO tarafından gerçekleştirilen ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği yurt dışı organizasyonu, Gaziantepli firmaların küresel pazarlarda daha etkin yer alması ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması hedeflerine önemli katkılar sağladı.

UR-GE

UR-GE Projesi, 5973 sayılı karar çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Genelge" doğrultusunda, iş birliği kuruluşlarının kümelenme ve proje odaklı ihracat faaliyetlerini desteklemektedir. Yüzde 75 oranında devlet desteği sağlanan UR-GE projeleri firmalara 3 yıl boyunca tanıtım, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama, alım heyeti organizasyonları gibi birçok başlıkta katkı sunmaktadır. - GAZİANTEP

