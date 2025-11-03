E-Ticarette Başarısız Olmanın Nedenleri ve Doğru Yaklaşımlar

E-ticaret Uzmanı Olgay Sanaç, e-ticaretin göründüğü kadar kolay olmadığını ve birçok bilinmeyen noktaları olduğuna vurgu yaparak, "Bir ürünü 100 liraya alırsanız ve 150 liraya satarsanız yaklaşık 55-60 lira zarar edersiniz. Hiç karınız dahi olmaz. Bunun nedenleri de kargo, hizmet bedeli gibi ekstra görünmeyen giderlerin olmasıdır. O yüzden fiyatlandırmaları net olarak yaparak ona göre satışını yapmamız lazım" dedi.

E-ticaret Uzmanı Olgay Sanaç son zamanlarda e-ticarette yaşanan kar ve zararlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 15 yıldır e-ticaret alanında hizmet verdiğini aktaran Olgay Sanaç, "İnsanların e-ticarete girmesini çok doğal karşılıyorum. Yeni bir pazar. Dünya gelişiyor, teknoloji büyüyor. Özellikle yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte e-ticaret bambaşka bir yer aldı. İnsanlar hem markalarını taşımak istiyorlar hem de ek gelir olsun diye evden bu işi yapmak istiyor. Ama e-ticaret göründüğü kadar kolay bir şey değil. Birçok bilinmeyen noktaları var. İnsanları en çok kandıran şey, buy box mantığı oluyor. E-ticaretten satış yapmak istiyorum diyen herkes karşısında buy box'a girdim bir günde 100 bin dolar para kazandım gel sana da eğitim satayım tarzında videolar görüyorlar. Bu videolar insanları hem yanlış yönlendiriyor hem de öyle bir kazanç yok. Burada insanların e-ticaretten soğumasını sağlıyorlar. İlk dikkat etmemiz gereken şey, burası hayal satılacak bir dünya değil. Ürünlerimiz varsa o ürünleri satmamız gerekiyor. Ürünümüz yoksa ise kendimize en uygun ürünü bulmamız gerekiyor" diye konuştu.

İkinci en büyük hatanın, fiyatlandırma ve hesap hatası olduğunun da altını çizen Sanaç, "Bir ürünü 100 liraya alırsanız ve 150 liraya satarsanız yaklaşık 55-60 lira zarar edersiniz. Hiç karınız dahi olmaz. Bunun nedenleri de kargo, hizmet bedeli gibi ekstra görünmeyen giderlerin olmasıdır. O yüzden fiyatlandırmaları net olarak yaparak ona göre satışını yapmamız lazım. Bir ürün belirlediğimizde o ürünü satışa açtığımızda önce fiyatlandırmayı düzgün yapmak gerekiyor. Üçüncü en büyük adımlardan birisi, plansızlık ve sabırsızlıktır. Bir ürün için önce liste oluşturuyoruz. Bu listeyi oluştururken ürünün analizini yapmak lazım. Odaklanmamızı dağıttığımız sürece hiçbir yere varamayız. Önemli olan büyük bir planlama yaptıktan sonra sabırla ürünün satılmasını beklemek gerekir. Dördüncü olarak buy box rekabetidir. İki kişi aynı ürünü satıyorsa pazar yeri özellikle bizi aynı sitede birleştiriyor. Kim daha az fiyat verirse onun sepete ekle butonunu almasını sağlıyor. Bu durumda ben ürünü 100 liraya satıyorum sen 90'a satıyorsun, 90 liraya satan kişinin günlük kargosu 300'ü buluyor çok güzel satış yaptığını düşünüyorsun ama 30 gün sonra paran yattığında zarar ettiğini görüyorsun. Aynı zamanda sadece kendisi değil beni de zarar ettiriyor. Böyle bir yaklaşım olmaması için de buy box rekabetine girmememiz gerekiyor. Kendine ait bir reklam belirlemen gerekiyor. Marka oluşturduktan sonra onun üzerinden devam etmek gerekir. Son olarak da her şeyi ben yaparım bir bilgisayarla mantığı yanlıştır. E-ticaret tek bir alan değil. Operasyon ayrı, planlanması farklı ve ürün geliştirmesi farklı bir alandır. Bunun için de uzman bir ekiple çalışmak lazım. En büyük faydaları tüm dünyaya açılmak olacaktır. Bunu başka türlü yapamazsın o yüzden internet satışı önemlidir" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ