E-ihracat Destek Paketi Müjdesi ve İhracat Rakamları

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türk Eximbank'ımız Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın garantisiyle İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) kefaletli olarak hazırlanan e- İhracat destek paketi adında bir kredi programının müjdesini veriyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Ankara e-İhracat Zirvesi'ne katıldı. Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde, TOBB'un ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) desteğiyle 2'ncisi düzenlenen zirve, TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

'EKİM AYINDA İHRACATIMIZDA 527 MİLYON DOLAR NET ARTIŞ SAĞLADIK'

Zirvede konuşan Bakan Bolat, ekim ayı dış ticaret rakamlarını 2 gün önce kamuoyuna açıkladıklarını belirterek, "Ekim ayında ihracatımızda 527 milyon dolar net artış sağladık. Toplamda 24 milyar dolara ulaştık. Bu 24 milyar dolar hem ekim ayının ihracat rekoru oldu hem de Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 4'üncü aylık ihracat rakamı oldu. Bu ilk 10 ay içinde ihracatımızda 103,9 oranında bir artış sağladık. Bunun anlamı; net 8,4 milyar dolar mal ihracat artışı başarmış olmamızdır. 18,3 milyar dolar cari işlemler açığımız görünüyor. Temmuz ayında 1,7 milyar dolar cari işlemler fazlası verdik ve ağustos ayında tüm ayların en yüksek cari işlemler fazlası 5,5 milyar doları kazandık. Bizim Ticaret Bakanlığı ekibinin tahminlerine göre de eylül ayında 1 milyar dolar, ekim ayında da yarım milyar dolar cari işlemler fazlası bekliyoruz. Böylece yaklaşık 9 milyar dolara yakın 4 ay üst üste cari işlemler fazlası sağlamış olacağız" diye konuştu.

'E-TİCARET HACMİ 2024 YILI İÇİNDE 3 TRİLYON LİRAYA AŞTI'

Pandemi döneminin e-ticaret ve e-ihracat için önemli bir yükseliş noktası olduğunu işaret eden Bolat, "İnsanlar eve kapanınca karantina günlerinde e-ticaretten alışveriş yapmayı hızlandırdı ve ihracat yapanlar e-ihracata yöneldiler. Bu şekilde sektörde büyük bir artış oldu. Bu da genel ticaret içerisindeki payı 2019'da yüzde 4,5 iken bir anda 2023 ve 2024'te yüzde 20'ye kadar ulaşmış oldu. Ülkemizde e-ticaret hacmi 2024 yılı içinde 3 trilyon lirayı aştı. Bunun dolar karşılığı o yılın dolar kuru üzerinden 90 milyar dolar ve 2023'e kıyasla yüzde 62'lik bir artış oluşturuyor. E-Ticaret hacminiz noktasında 5 ilimiz öne çıkıyor; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya. Diğer birçok illerde de sektörel olarak da yemek, giyim, ayakkabı, aksesuar ve elektronik sektörlerini görüyoruz. En çok e-ihracat yaptığınız ilk 5 ülke 2025yılı itibarıyla ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya ve Polonya olmuştur. En çok mikro ihracat yapan şehirlerimiz; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Denizli. Biz, Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaret sektöründeki düzenlemeleri ve gerekli sorumluluğu, yetkiyi kullanırken e-ihracatla alakalı olarak da firmalarımıza her türlü imkanla destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİJİTAL TEŞVİK TAKİP MODÜLÜ HAZIRLADIK'

Ardından yeni bir destek açıklayan Bakan Bolat, "Türk Eximbank'ımız Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın garantisiyle İGE kefaletli olarak hazırlanan e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının da müjdesini veriyoruz. Türk Eximbank, e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İGE kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymaksızın, azami 6 ay anapara ödemesiz ve azami 12 aylık olmak üzere toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı" dedi.Ayrıca, Dijital Teşvik Takip Modülü hazırladıklarını ve bunun da müjdesini vermek istediğini söyleyen Bolat, böylelikle teşvik başvurusunun dijital olarak takip edilmesinin mümkün olacağını söyledi.Zirvenin sonunda Ticaret Bakanlığı ile Türk Eximbank ve İGE A.Ş. arasında E-İhracatın Finansmanı İş Birliği Protokolü imzalandı.