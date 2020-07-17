(Ek Bilgilerle)Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
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(Ek Bilgilerle)Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

(Ek Bilgilerle)Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
17.07.2020 23:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:57
"HUYSUZ Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü Sanatçı Seyfi Dursunoğlu Kadıköy'de bulunan özel hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMABu arada, Dursunoğlunun vefat ettiği hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Huysuz Virjin' karakteriyle gönüllerde taht kuran sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020, Cuma günü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şunları söyledi: KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nu maalesef bugün saat 16.45'te kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz." denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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