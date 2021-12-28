Eğribel Tüneli'nin sağ tüpü ulaşıma açıldı

Sivas- Giresun güzergahında, Şebinkarahisar ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde yapılan Eğribel Tüneli çalışmalarında sona yaklaşıldı. Karadeniz'i diğer bölgelere bağlayan, her biri 5 bin 900 metre olan çift tüplü tünelde sağ tüpün beton kaplaması bitti, asfalt dökülüp, yol çizgileri çizildi, elektronik ve aydınlatma sistemi de büyük oranda monte edildi. Türkiye'nin en uzun 3'üncü tünelinde sağ tüp, bugün çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Açıklamada ayrıca, tünel ile birlikte mevcut yolun 6,5 kilometre, seyahat süresinin de yaklaşık 20 dakika kısalacağına dikkat çekildi.