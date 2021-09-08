Eğitime destek Osmangazi'den
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğitime destek Osmangazi'den

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

Eğitime destek Osmangazi'den Osmangazi'den eğitime 53 milyon liralık yatırım Eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 11 yılda ilçedeki eğitim yatırımları için 53 milyon liralık kaynak kullandı.

Eğitime destek Osmangazi'den

Osmangazi'den eğitime 53 milyon liralık yatırım

BURSA - Eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 11 yılda ilçedeki eğitim yatırımları için 53 milyon liralık kaynak kullandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle eğitime destek çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri ile birçok yerel yönetime ilham kaynağı olan Osmangazi Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarını da bir adım öne taşıdı. Osmangazi Belediyesi, gerek ilçe genelinde ihtiyacı bulunan okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, gerekse çocukların ve gençlerin gelişimlerine katkı sunulması maksadıyla birbirinden değerli çalışmalara imza attı. Eğitime destek için bugüne kadar Osmangazi'deki 116 okulda bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlçemizdeki ilk ve orta dereceli okulların daha sağlıklı, daha modern ve daha temiz şartlarda eğitim verebilmeleri maksadıyla okullarımızın tadilat ve bahçe düzenleme çalışmaları ile eğitime destek veriyoruz. Ayrıca, ilçemize bir ilkokul ve ortaokul, bir uluslararası lise ve bir adet anaokulunu kazandırdık. Eğitim yatırımları için bugüne kadar 53 milyon liralık kaynak kullandık" diye konuştu.

Eğitime yüzde yüz destek

Klasik belediyecilik hizmetleri dışında kurum farkı gözetmeksizin eğitimden sağlığa, spordan çevre yatırımlarına kadar vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Eğitim, bizim en öncelikli konularımızdan birisi. Okuyup araştıran, düşünen, üreten ve geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmek için adeta bir seferberlik ilan ettik. 'Eğitime yüzde yüz destek' dedik ve ilçemizdeki okulların ihtiyaçları için bütçemizden çok ciddi kaynak ayırdık" dedi.

Eğitime yönelik yatırımın ülkenin geleceğine yapılan ciddi yatırım olduğunun önemine vurgu yapan Mustafa Dündar, "Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük okulu olma özelliğine sahip Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Bursa'ya kazandırdık. 36 derslik ve 750 öğrenci kapasiteli okulumuzda 70 farklı ülkeden öğrenci eğitim alıyor. Yurt, yemekhane, kapalı ve açık spor salonları, konferans salonu ve kafeteryaları ile tam bir eğitim kompleksi olan okul, aynı zamanda Uluslararası kimliğe sahip tek lise. Yine Mehmet Akif Mahallesi'nde inşa ettiğimiz 26 derslikli Osmangazi Belediyesi Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulu ile Demirtaş'taki Tarık Çevikel Anaokulu sıfırdan inşa ederek çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz okullarımız. Okulların haricinde Mehmet Akif, Demirkapı, Emek Bilgi Evi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezlerimiz, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sağlıyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz okulların haricinde mevcut okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine de büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar toplam 116 adet okulda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdik. Bütün bu işler için 53 milyon lira gibi çok ciddi bir bütçe ayırdık" ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim alanlarının fiziksel şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, eğitim hayatlarını destekleyen yarışma ve organizasyonlar ile düşünce dünyalarının gelişimine katkı sağladıklarını bildiren Başkan Dündar, "Pandemi döneminde de öğrencilerimize tablet dağıtımından, kırtasiye malzemesi yardımına ve EBA destek noktaları oluşturmaya kadar birçok hizmet sunarak uzaktan eğitime destek verdik, vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Eğitime destek Osmangazi'den
Eğitime destek Osmangazi'den
Eğitime destek Osmangazi'den
Eğitime destek Osmangazi'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı, Konya'daki arsasından geçen yolu tabelayla kapattı
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı, Konya'daki arsasından geçen yolu tabelayla kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Yaşar Güler Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Umut Meraş Çağdaş Atan Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eğitime destek Osmangazi'den - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:53:55. #1.14#

title