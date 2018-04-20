Eğitimden Bir Kare" Fotoğraf Yarışması

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Cermodern Sanat Galerisi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Kendisiyle ve toplumla barışık, zorluklarla başa çıkabilen bireyler yetiştirmek için eğitime olduğu kadar kültür ve sportif faaliyetlere de önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Eğitim sadece dört duvar arasında, sınıflarda ve okullarda verilmez. Spor salonları, sanat atölyeleri, resim sergileri, tiyatro ve sinema salonları da birer eğitim kurumudur. Çocuklarımızın milletinin değerlerini, özgeçmişini özümsemesi, gelenek ve göreneklerine bağlı ve her alanda kendini geliştirmiş bir insan olarak yetişmesi bizim için önemlidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın her alanda gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Çünkü biliyoruz ki en büyük yatırım eğitime, geleceğimize yapılan yatırımdır. Çocuklarımız bizim yarınlarımızdır."

Erdem, Öğretmen Performans Değerlendirme Taslağıyla ilgili üniversitelerden ve sendikalardan görüş istediklerini ifade ederek, bu konuyu aceleye getirmeyeceklerini, ortak aklın gerektirdiği şekilde hareket edeceklerini dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasına, 2 bin 299 eser gönderildiğini belirterek, "Jüri üyelerimiz bunlar içerisinden 54'ünü seçti. Birbirinden güzel kareler, birbirinden kıymetli mesajlar var. Yarışmaya katılan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

AA Fotoğraf Editörü Yurdakul'a plaket

Konuşmaların ardından jüri üyelerine plaket verildi.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul'a plaketini, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül takdim etti.

Yarışmada, "Okursan Büyürsün" fotoğrafıyla İlhan Kılınç birinciliğe, "Her Yerde Oku" fotoğrafıyla İskender Selçuk ikinciliğe, "Fedakar Öğretmen" fotoğrafıyla Ömer Yasin Ergin üçüncülüğe, "Ödev" fotoğrafıyla Gülin Yiğiter dördüncülüğe layık görüldü.

Dereceye girenlere ödüllerini, Bakan Yardımcısı Erdem, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, MEB Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala ile MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu sundu.