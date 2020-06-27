Eğitimciler: TYT'de ek süreyi birçok öğrenci matematik testinde kullandı
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Eğitimciler: TYT'de ek süreyi birçok öğrenci matematik testinde kullandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı.

Eğitimciler: TYT'de ek süreyi birçok öğrenci matematik testinde kullandı
27.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:25
Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Mektebim Koleji Akademik Kurul Üyeleri de öğrencilerden gelen geri dönüşlerinden yola çıkarak TYT'yi değerlendirdi. Mektebim Koleji Ortaokul ve Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, "Geçtiğimiz yıllarda 135 dakika olan TYT süresinin bu yıla özel olmak üzere 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılmış olması öğrenciler için bir hayli rahatlatıcı olmuştur. Birçok öğrencinin bu ek süreyi matematik testinde kullandığını da söyleyebiliriz" dedi.

Mektebim Koleji Ortaokul ve Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

"Yaklaşık 2,5  milyon öğrencimize yüksek öğrenim kapılarını aralayacak bir dönemi ve YKS'nin ilk oturumu olan TYT aşamasını geçirdik. Bu yıl için pandemi gölgesinde geçen sınava hazırlık sürecinin, öğrencilerimiz için son derece yorucu olduğunu ama her bir öğrencimizin de bu süreci başarı ile geçirdiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda 135 dakika olan TYT süresinin bu yıla özel olmak üzere 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılmış olması öğrenciler için bir hayli rahatlatıcı olmuştur. Birçok öğrencinin bu ek süreyi matematik testinde kullandığını da söyleyebiliriz.  Mektebim Koleji olarak hem yüz yüze eğitim sürecinde hem de pandemi dönemindeki uzaktan eğitim süreçlerinde sunduğumuz eğitim modeli ve içeriklerin, bugünkü sınavda öğrencilerimizin akademik anlamdaki en büyük destekçisi olduğu görülmüştür. Öğrencilerimize sunduğumuz içeriklerin yanı sıra, bugün TYT'de yöneltilen sorular Mektebim Yayınları ve Mektebim YKS denemelerinde öğrencilerimize sormuş olduğumuz soruların tamamıyla benzerlik göstermektedir."

Mektebim Koleji Akademik Kurul Üyeleri öğrencilerden gelen geri dönüşlerinden yola çıkarak TYT ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

TÜRKÇE SORULARI, ÖNCEKİ YILLARDAKİ GİBİ OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUMLAMA AĞIRLIKLIDIR

Mektebim Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Mevlüt Ekingen: "Sınavın anlam kısmının geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu; dil bilgisi kısmının ise geçen yıllara göre daha az sayıda ve kolay olduğu görülmektedir. Öğrenciler, paragrafların zorlayıcı niteliğinden dolayı daha vakit alıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Türkçe soruları, önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklıdır. Öğrenciler paragrafların felsefik metinlerden seçildiğini ve çeldiricilerinin güçlü olduğunu belirtmiştir. Paragraf sorularının öğrencileri zorlaması, düzenli kitap okumanın önemini bir kez daha göz önüne sermektedir."

MATEMATİK SORULARI

Mektebim Koleji Matematik Bölüm Başkanı Erkan Özkan: "TYT matematik testi 9 ve 10. sınıf konularının büyük çoğunluğunu kapsayacak şekildedir. Beklendiği üzere paragraftan anlam çıkarma ağırlıklı, matematik okuryazarlığı becerisini ölçen tarzda sorular da yer almıştır. Önceki yılların Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına göre, matematik sorularının zorluğunun orta-zor düzeyde ve zaman alıcı olduğu söylenebilir."

FİZİK SORULARI

Mektebim Koleji Fizik Bölüm Başkanı Serpil Yücel: "TYT fizik soruların geneli MEB'in eğitim öğretim yılı içinde yayımladığı örnek sorulara benzer, bilgiyi yorumlamaya dayalı ve bağlam temelli niteliktedir. Sayısal işlem ve formül gerektiren sorular bulunmayıp, şekil içerikli yorum sorularının ağırlıklı olduğu bir tarzdadır. Öğrencilerin doğru cevaba ulaşabilmesi için ilgili bilgiyi hatırlamasının yanında doğru yorumlayabilmesi de gerekmektedir. Fizik testinde basınç ile ilgili deney sorusu öğrencilerin bilgiyi yorumlama yeteneğini üst düzey sorgulayan dikkat çekici bir sorudur."

KİMYA SORULARI

Mektebim Koleji Kimya Bölüm Başkanı İlyas Çalışkan: "TYT kimya testi, kolay ve orta düzey sorulardan oluşan, temel kavram bilgilerinin ve yorumlama kabiliyetinin hemen hemen aynı oranda ölçüldüğü, çelişkili öncül ya da kavram içermeyen, öğrenciyi matematiksel işlem yoğunluğuna sokmayan bir sınav olarak hazırlanmıştır. Grafik yorumlama sorularına yer verilmemiş olup bazı sorularda tablo halinde veya cümle içinde verilen bilgilerin yorumlanması istenmiştir."

BİYOLOJİ SORULARI

Mektebim Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Tülay Göncüoğlu: "TYT biyoloji soruları 9 ve 10. Sınıf konularından sorulmuştur. Geçmiş sınavlarda da mutlaka yer alan 'kalıtım' konusundan bu sınavda da soru sorulduğu görülmektedir. Coğrafya dersinin içeriği ile bağlantılı konumuz olan 'ekosistemler'den yöneltilen soruda disiplinler arası iş birliğinin esas alındığı görülmektedir. Genel olarak soruların orta-kolay düzeyde olduğu söylenebilir."

SOSYAL BİLİMLER SORULARI

Mektebim Koleji Tarih Bölüm Başkanı Sevilay Kapdan: "TYT tarih sorularının çoğunlukla yoruma dayalı olduğu, sayıca az olmakla birlikte bilgi sorularının da yer aldığı görülmüştür. Konu dağılımı beklendiktir. Genel olarak soruların orta-kolay düzeyde olduğu söylenebilir."

COĞRAFYA SORULARI

Mektebim Koleji Coğrafya Bölüm Başkanı Engin Güven: "TYT coğrafya testi, genel olarak bilgiyi yorumlamaya dayalı ve konu dağılımı olarak da geçmiş yılların sınavlarına paralel olarak hazırlanmıştır. Öğrencilere orta-kolay düzeyde zor gelen testte grafik ve haritalara da yer verilmiştir."

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

Mektebim Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Hafize Bilgi: "TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi ağırlıklı olarak yorumlama kabiliyetini ölçen ve öğrencileri zorlamayan sorulardan oluşmaktadır. Özellikle okuduğunu anlama ve yorumlama  kabiliyetini ölçen sorularda Hz. Muhammed'in Örnekliği, Kur'an'ın Anlaşılması ve Yorumlanması gibi öğrencilerin zorlanmayacakları konular ile ölçme yapılmıştır."

FELSEFE SORULARI

Mektebim Koleji Felsefe Bölüm Başkanı Seda Çalışan: "TYT felsefe soruları genel olarak çok uzun sorulardan oluşmamakla birlikte yorum içeriği daha fazladır. Öğrenciler felsefe testini çözerken çok zorlanmamıştır. Seçilen metinlerin dikkatli okuma ve sentezleme yapabilmeye yönelik olduğu görülmüştür. Descartes ve Anselmus içerikli iki sorunun orta düzeyde olduğu söylenebilir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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