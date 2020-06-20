Eğitimci Serdar Şeker LGS sorularını değerlendirdi
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Eğitimci Serdar Şeker LGS sorularını değerlendirdi

Eğitimci Serdar Şeker LGS sorularını değerlendirdi -"Matematik sorularının geneli işleme dayalı olarak hazırlanmış" Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin LGS maratonu sona erdi.

20.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:56

Eğitimci Serdar Şeker LGS sorularını değerlendirdi

-"Matematik sorularının geneli işleme dayalı olarak hazırlanmış"

İSTANBUL - Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin LGS maratonu sona erdi. Virüs gölgesinde girilen sınavda sorulan soruları Mektebim Koleji Ortaokul ve Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker değerlendirdi. Şeker, matematik bölümünde soruların genelde işleme dayalı olarak hazırlandığını belirterek, sözel bölümde ise mantık sorularının zorlayıcı olduğunu kaydetti.

8. Sınıf öğrencilerinin girdiği Lise Geçiş Sınavı bugün gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen sınav 2 oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler 9.30'daki ilk oturumda 50 sorudan oluşan sözel bölümün sorularını cevaplarken, 11.30'da başlayan 2'inci oturumda ise 40 sorudan oluşan sayısal bölüm sorularını cevapladı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin girdiği sınavın pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle öğrenciler sınava hem akademik hem de psikolojik olarak hazırlanmak zorunda kaldı. Sınav soruları değerlendirildiğinde ise beklenen düzeyde sorularla karşılaşıldığı gözlemlendi.

Lise Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından Mektebim Koleji Ortaokul Lise Eğitim Koordinatörü A. Serdar Şeker, pandemi sürecinde öğrencilerin sınava hazırlığı ve sınav sonrası dönemde izlemesi gereken yolları ve soruların zorluk seviyesi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Hem pandemi hem stres ile mücadele ettiler"

Sınava hazırlık döneminde öğrencilerin derslerine çalışmasının yanında psikolojik olarak da hazır olmasının önemli olduğuna vurgulayan Şeker, "İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde öğrenciler üzerinde bambaşka bir psikolojik durum oluştu. Şimdiye kadar öğrencileri sınava hazırlardık, bu yıl ise öncelikle öğrencilerimizin sağlıkla ilgili kaygılarını dindirmek durumunda kaldık. Öğrenciler sınava hazırlık döneminde hem pandemi hem stres ile mücadele ettiler. Öğrencilerin sınav ortamlarının güvenli hale getirilmesi gerekiyordu. Hem özel hem de devlet okulları dezenfekte edildi. Öğrenciler için güvenli bir ortam sağlandı. Özellikle sosyal mesafe kuralı ve maske takmak hususlarına dikkat edildi. Sınavı olaysız bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Sınav biter bitmez öğrencilerden sorularla ilgili bilgiler aldık. Buna göre, öğrencilerin beklediği yönde sorularla karşılaştıklarını gözlemledik" ifadelerini kullandı.

"Sorular beklenen seviyede geldi"

Sınav sorularıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Şeker, "Sınavdan çıkan öğrencilerimiz sözelde daha çok mantık üzerinde olan 2-3 soruda zorlandıklarını söylediler. Din Kültürü dersinde daha çok enerji harcanan bir konu olan 'kaza ve kader' sorularında öğrenciler zorlandıklarını ifade ettiler. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise daha çok kavramları bilmek gerekiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun "fiili ya da hukuki olarak son bulması" gibi kavramları bilmek gerekiyordu. İngilizce dersinde düzenli bir şekilde çalışan bir öğrencinin yapacağı sorular mevcuttu. Matematik dersinde daha çok işleme dayalı sorular bulunuyordu. Fen Bilgisi dersinde ise deney düzenekleri üzerinde kurulu sorularla karşılaşıldı. Büyük ölçüde beklendiği gibi ve Bakanlığın açıkladığı kapsamda bir sınav olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Eğitimci Serdar Şeker LGS sorularını değerlendirdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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