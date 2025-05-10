Zeytinburnu'nda Kitap Okuma Yarışması Heyecanı: Ödül Törenine Bakan Yusuf Tekin Katıldı

7 binden fazla katılımcının ter döktüğü kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Bakan Tekin, törende hem öğrencileri hem velileri kapsayan bu organizasyonu takdir etti. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Kitap Okuma Yarışması, geniş katılımla gerçekleştirilen sınavın ardından ödül töreniyle sona erdi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan törende, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de katılımcılarla buluştu.

YARIŞMAYA HER YAŞTAN KATILIM

Okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve yetişkinlerden oluşan toplam 7 bin 668 kişi başvurdu. 3 Mayıs Cumartesi günü Haluk Ündeğer İlkokulu ve Lisesi'nde yapılan sınav, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. Her oturum 100 dakika sürdü ve sınav, her yaş grubuna özel belirlenen kitaplardan hazırlanan 100 soruluk test şeklinde uygulandı.

EBEVEYN VE YETİŞKİNLERE AYRI KATEGORİ

Yarışmanın dikkat çeken yönlerinden biri de yalnızca öğrencilere değil, yetişkinlere ve ebeveynlere de hitap etmesi oldu. Bu durumun özellikle vurgulanmaya değer olduğunu belirten Bakan Tekin, velilerin de bu tür süreçlere dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

"Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak velilerimiz bu süreçlerin dışında kalabiliyordu. Bu yarışma, ebeveynleri de dahil ederek bu açığı kapatıyor. Ebeveynlerin haftalık kitap okuma süresi, dünya ortalamasının üçte biri kadar. Bu etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmak adına önemli bir adım." dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ" VURGUSU

Bakan Yusuf Tekin, bu yıl hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile okuma-yazma becerilerinin daha da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Okuduğunu anlayabilen, analiz ve yorum yapabilen bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. Öğrencilerimizi sadece bilgiyle değil, düşünme ve sorgulama becerisiyle de donatmak istiyoruz."

Ayrıca TÜBİTAK ile ortak geliştirilen yapay zekâ destekli değerlendirme sistemine de değinen Tekin, açık uçlu sınav sorularının bu sistemle değerlendirildiğini belirtti.

KAZANANLARA PARA ÖDÜLÜ VE ÇANAKKALE KAMPI HAKKI

Yarışmanın kazananları, ödüllerini Bakan Yusuf Tekin'in de katıldığı törenle aldı. Birincilere 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere 15 bin TL, dördüncülere 10 bin TL, beşincilere 7 bin 500 TL verildi. Ayrıca ilk 10'a giren tüm katılımcılar ödüllendirilirken, ilk üçe girenler ailelerinden iki kişiyle birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı'na katılma hakkı da kazandı.