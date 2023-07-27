YTB Başkanı Abdullah Eren: Türkiye Bursları ile eğitim diplomasisi farklı bir noktaya taşındı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Bursları marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yılda dış politikasındaki paradigma değişimini eğitim diplomasisinde farklı bir noktaya taşıdığını belirtti. Eren, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Burslarıyla bugüne kadar 35 bine yakın öğrenciye burs imkanı sağlandığını ve bu yıl 1848 uluslararası öğrencinin mezun olduğunu aktardı. YTB olarak Türkiye mezunları ve Türkiye Burslarıyla eğitim almış uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye katkılarını artırmak üzerine çalışacaklarını dile getiren Eren, mezun derneklerinin sayısının 5 sene içerisinde 50'ye çıkarılacağını ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye Bursları marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti son 20 yıldır dış politikasındaki paradigma değişimini eğitim diplomasisinde farklı bir noktaya taşıdı." dedi.

YTB'nin ev sahipliğinde, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 12. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Eren, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, bu zamana kadar 35 bine yakın öğrenciye burs imkanı sağlandığını ve bu yıl 1848 uluslararası öğrencinin mezun olduğunu aktardı.

"Bu dönemden sonra verdiğimiz bursların somut geri dönüşlerini almaya başlayacağız." diyen Eren, "Türkiye Bursları marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti son 20 yıldır dış politikasındaki paradigma değişimini eğitim diplomasisinde farklı bir noktaya taşıdı." ifadesini kullandı.

Eren, YTB olarak Türkiye mezunları ve Türkiye Burslarıyla eğitim almış uluslararası öğrencilerin, Türkiye'ye katkılarını artırmak üzerine çalışacaklarını dile getirdi.

Öğrencilerin ülkelerine döndüğünde ticaret, turizm ve kültürel işbirliği alanlarında Türkiye'yi önceleyeceklerinden emin olduğunu dile getiren Eren, "Sizlerle birlikte yol yürüyüp, büyümek gayesinde bu bursları size sağlıyoruz." dedi.

"Türkiye mezunları var olacak ve bizlere katkı sağlayacak"

Eren, "Türkiye mezunları" çalışmasının başka bir noktaya taşınacağını belirterek, mezun derneklerinin sayısının 5 sene içerisinde 50'ye çıkarılacağını kaydetti.

"Türkiye'de Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere, ihracat odağındaki birliklerle beraber, uluslararası öğrenci ihracat işbirliğini de oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Eren, şunları söyledi:

"Tüm bu çalışmaların ortaya çıkaracağı sinerji şu olacak; Türkiye'de eğitim almış çok büyük bir Türkiye mezunu ordusu var. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde bu yerli ve milli firmalarımız başta olmak üzere, Türkiye'de iş yapan ister özel sektör olsun, ister kamu sektörü olsun, tüm bu alanlarda Türkiye mezunları var olacak ve bizlere katkı sağlayacak. O yüzden, biz sizlerden çok umutluyuz, çok ümit varız."