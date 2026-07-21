Kabataş Erkek Lisesi'nden YKS'de tarihi başarı: Tuğsem Bahar tam puanla Türkiye birincisi oldu

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) büyük başarı elde eden Tuğsem Bahar, AYT eşit ağırlık alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Başarısını erken başlayan planlı çalışmaya bağlayan Bahar, eğitimine ekonomi alanında devam etmek istediğini söyledi.

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şampiyonlara çevrildi. Kabataş Erkek Lisesi mezunu Tuğsem Bahar, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) eşit ağırlık alanında 500 tam puan alarak adını şampiyonların arasına yazdırdı. Başarısının sırrını anlatan Bahar, 10. sınıfı bitirdikten sonra çalışmaya başladığını, sınavda gergin olmaması gerektiğini bildiğini ve sorulara odaklandığını belirtti.

"Çünkü sınavda pratiklerimin getirdiği imkan sayesinde çok hızlı bir şekilde çözüp sorulara geri dönme imkanı buldum"

Hedeflerinin yüksek olduğunu ve bu nedenle çalışmaya çok erken başladığını belirten Tuğsem Bahar, "10. sınıfı bitirdiğim gibi başladım diyebilirim. Hedefimin gerektirdiği çalışma metodunu bildiğim için saatlerimi de yüksek tutuyordum. Sonucu gördüğümde aslında şaşırmadım. Çünkü sınavda pratiklerimin getirdiği imkan sayesinde çok hızlı bir şekilde çözüp sorulara geri dönme imkanı buldum. Bu yüzden doğru çözdüğüm soruları da biliyordum. Yanlış olabilecek soruları da biliyordum. Tahmin ediyordum diyebilirim. Gergin olabileceğimi biliyordum. Bu gerginliğin getireceği olumsuzlukları da biliyordum. Bu yüzden gergin olmamam gerektiğini anlamıştım. Sınav başladığı an bende zaten gerginlik gider genellikle. Bu yüzden sınav anında stresli değildim. Sadece sorulara odaklanmaya çalıştım" dedi.

"Ailem beni hep destekledi"

Sınav sonucunu arkadaşlarının kendisini aradıktan sonra öğrendiğini söyleyen Bahar, "Ben sonucumu sonuç ekranından öğrenmedim. Arkadaşlarım uyandırdı sağ olsunlar. Daha sonuçlara bakamadan hemen ailemi uyandırdım, onlar da görmek istedi. Sonucu açtığımda artık bildiğim için çok heyecanlanamadım ama ne olduğunu anlayamamıştım. Güzel bir duyguydu. Ailem beni hep destekledi. Çok gurur duyduklarına eminim. Mutlulukları zaten yüzünden belli oluyordu. Aslında, çalışma motivasyonunu getiren şey bir yandan da strestir. İnsan ne kadar kötü şartlarda yaşıyor olursa olsun, belki de bu şartlardan kurtulma amacıyla kendine imkanları kendi oluşturabilir diye düşünüyorum. Ekonomik olarak iyi bir durumda olmak çok güzel başarılara yol açar. Önemli olan insanın çalışması" diye konuştu.

"Yüksek lisansı yurt dışında yapmayı, sonra yeniden ülkeme dönmeyi düşünüyorum"

Eğitimine Türkiye'de devam etmek istediğini ifade eden Bahar, "Ben ekonomi istiyorum. Bu yüzden araştırmalarım sürüyor. Ekonomi deyince Koç biraz önde geliyor. Şu an listemin başında Koç var diyebilirim. Ben Türkiye'de okumak isteyen bir öğrenciydim. Ailemin de desteği bu yöndeydi. Ama yüksek lisansta eğer imkanım olursa yurt dışı düşünüyorum. Ama sonrasında tekrardan ülkeme dönmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kabataş Erkek Lisesi bugün çok güzel bir güne uyandı. 2026 YKS'de 3 öğrencimiz 4 farklı derece elde etti"

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak ise okulun YKS sınavındaki başarılı sonuçlarından bahsederek, "Kabataş Erkek Lisesi 1908 yılında kuruldu. 118 yıldır ülkemizin en önemli, köklü ve güzide okullarından biri. Kabataş Erkek Lisesi bugün çok güzel bir güne uyandı. 2026 YKS'de 3 öğrencimiz 4 farklı derece elde etti. Şöyle ki; TYT'de Şerif Efe Dartar isimli öğrencimiz Türkiye birincisi oldu 500 tam puan alarak. Yine aynı öğrencimiz Şerif Efe Dartar, AYT Sayısal alanında Türkiye birincisi oldu yine 500 tam puan alarak. Öğrencilerimizden Tuğsem Bahar, AYT Eşit Ağırlık alanında 500 tam puan alarak yine birinci oldu. Yine öğrencilerimizden Eylül Uyar, Almanca Yabancı Dil Testi'nde 500 tam puan alarak birinci oldu. Sonuç olarak 3 öğrencimiz 4 birinciliğe imza atarak çok önemli bir başarıya imza attı ve Kabataş Erkek Lisesi olarak büyük bir gurur içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin kendilerini çok yönlü olarak geliştirerek bugüne gelmiş olmaları bizim için çok daha önemliydi"

Öğrencilere çok yönlü eğitim vermeyi amaçladıklarını dile getiren Bayrak, "Öğrencilerimizi 5 yıldır eğitim-öğretim hayatına hazırlayarak onlara çok yönlü olarak eğitim vermeyi amaçladık. Günün sonunda öğrencilerimizin böylesine anlamlı bir başarıya imza atmış olması başta ben şahsım adına ve öğretmenlerim adına çok mutlu ve gururlu bir güne başlamış oldum. Sadece YKS'de birinci olmuş olmaları bizim için anlam ifade etmiyor, öğrencilerimizin kendilerini çok yönlü olarak geliştirerek bugüne gelmiş olmaları bizim için çok daha önemliydi ve öyle de oldu. Şampiyonlarımızdan Şerif Efe Dartar, TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Antarktika ekibinde Türkiye birincisi olmuştu. ve yine şampiyonlarımızdan Eylül Uyar, Almancadaki şampiyonumuz, Alman Federal Hükümetinin yapmış olduğu Almanca Münazara Yarışması'nda Türkiye finallerinde birinci oldu ve Berlin'de yapılan Avrupa tarafındaki yarışmada da ikinci oldu. Dolayısıyla öğrencilerimiz kulüp çalışmaları, geleneksel faaliyetler, atölye çalışmaları ve diğer TEKNOFEST, TÜBİTAK, olimpiyat gibi farklı alanlardaki çalışmalarıyla kendilerini çok yönlü olarak geliştirdiler ve kariyerleri noktasındaki YKS'de de çok önemli derecelere imza attılar. Kabataş ailesi olarak ben bu gururumuzu ifade ederken bu başarıda imzaları olan başta öğretmenlerimizi, ailelerini ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kabataş ailesi olarak bu başarıya imza atıldı. Bu başarının devamı ve istikrarlı bir şekilde geleneksel hale getirilmesi de bizim için çok anlamlı bir sorumluluk hissettiriyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı