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Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

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Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce hizmete aldığı kütüphanenin tavanından kopan parçalar öğrencilerin üzerine düştü. O anlara dair fotoğrafları paylaşan çok sayıda öğrenci korku ve panik içinde ders çalıştıklarını ifade ederken üniversitede görevli Prof. Dr. Sezgin Çelik ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Çelik "İstirham ediyorum ibreti alem için bunlar hakkında işlem yapınız. Bizim üniversitede bunun hesabını soracak tek bir idareci yok" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından 9 ay önce hizmete alınan kütüphanede dikkat çeken bir olay yaşandı. Binanın tavanından dökülen parçalar çok sayıda öğrencinin üzerine düşerken yaşanan olay gençler kadar okuldaki tecrübeli eğitimcileri de isyan ettirdi.

PROFESÖR ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Sezgin Çelik söz konusu olaya ilişkin fotoğrafları paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyla ilgili çağrıda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

"HER TARAF REZİL VAZİYETTE VE DÖKÜLÜYOR"

Çelik "Sayın Cumhurbaşkanım; 29 Şubat 2024 tarihinde açılışı gerçekleşen YTÜ kütüphanemizde sürekli tavandan öğrencilerimiz üzerine kopan parçalar düşüyor. Bina çürük, her tarafı rezil vaziyette ve dökülüyor. Öğrencilerimiz korku ve panik içinde ders çalışıyorlar. Bina hizmete gireli Daha 9 AY oldu,1 yıl bile olmadı. Bu binayı yaptıran yöneticiler, müteahhitler ve teslim alanlar hakkında kimse hesap sormayacak mı?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

"BU BENİM KANIMA DOKUNUYOR"

Bu binayı yapan ve teslim alanlar malzemeden çalan akademik ve idari görevliler elini kolunu sallayarak kampüste geziyorlar. Bu birilerinin kanına dokunmuyor olabilir ama benim kanıma dokunuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

"BU PARALARDA YETİM HAKKI VAR"

Sayın Cumhurbaşkanım; İstirham ediyorum, lütfen bu olaya el atınız, ve hesap sorunuz. İbreti alem için bunlar hakkında işlem yapınız. Bu paralarda yetim hakkı var. Maalesef bizim üniversitede bunun hesabını soracak tek bir idareci yok"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
Erdem Aksoy
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıDuygu Sogan:

Asım başı cami yapan devletime sesleniyorum ,camiler boş ,camiler sessiz,camiler cemaatsiz….Ben cami olmasın demiyorum mutlaka olmalı ama israfa kaçmayın aynı mahalleye iki tane 3 tane yapmayın yazık,bakın üniversitelere,bakın eğitimin görüldüğü yerlere,bakın kütüphanelere ,onarsanıza tertemiz yapsanıza,bilim ilim irfan yuvaları açsanıza sizi ne diye başa getirmişti bu halk niye unuttunuz niye unutturdunuz.Yazık vallahi üzülüyorum

Yorum Beğen249
Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıBülent Saltan:

İş bilmez yandaş firma müs ettelerine ihale verirseniz bu böyle olur. Ve bunun gibi bir çok yet aynı.

Yorum Beğen199
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıramazan ö.:

tokiler de aynı!

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme72
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Haber Yorumlarıdehide:

Buna da mı Reis baksın her işle ilgileniyor başı kalabalık zaten. Bir şeyi de kendiniz halledin. Binaları düzgün kullanın düzgün yaptırın. Bir şey kötüye gitti mi hemen Reis

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme94
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Haber YorumlarıA. Erol:

sözde teknik üniversite... binaları berbar. koridorları berbat. basık bir yer. bütün binalarınızı yıkıp adam gibi binalar yapın. yukarıdaki fotolardaki masalar ve sandalyeler bile DANDİK! hatta en dandik türden... gezdim gördüm... itü'den sonra gecekondu gibi geldi bana.... yıldız teknik üniversitesi neden böyle dandik malzeme kullanıyor?

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıE Demir:

Burada tek soruşturma bu serzenişi yapan hocaya açılır. Ya da usuleten göstermelik soruşturmalar olsa bile tek ceza alan bu hoca olur. Sen nasıl bizi şikayet edersin.

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Haber YorumlarıBünyamin Kavak:

Teknik ünv öğrencilere ders olarak okutulur bu iş. Uygulamalı Peşkeş

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Haber YorumlarıASar Gnc:

niye hep benim ülkemde oluyor bu tür olaylar ya? neden kimse isini düzgün yapmiyor?

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Haber Yorumlarıufka dair:

adalet mercii niye değişti mi.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarımi:

sonra kayyum atiyinca agliyonuz vakif unisiyse gitmeyin baska yer mi kalmadi para kazanamayinca pasa pasa yaparlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme26
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