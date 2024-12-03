Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından 9 ay önce hizmete alınan kütüphanede dikkat çeken bir olay yaşandı. Binanın tavanından dökülen parçalar çok sayıda öğrencinin üzerine düşerken yaşanan olay gençler kadar okuldaki tecrübeli eğitimcileri de isyan ettirdi.

PROFESÖR ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Sezgin Çelik söz konusu olaya ilişkin fotoğrafları paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyla ilgili çağrıda bulundu.

"HER TARAF REZİL VAZİYETTE VE DÖKÜLÜYOR"

Çelik "Sayın Cumhurbaşkanım; 29 Şubat 2024 tarihinde açılışı gerçekleşen YTÜ kütüphanemizde sürekli tavandan öğrencilerimiz üzerine kopan parçalar düşüyor. Bina çürük, her tarafı rezil vaziyette ve dökülüyor. Öğrencilerimiz korku ve panik içinde ders çalışıyorlar. Bina hizmete gireli Daha 9 AY oldu,1 yıl bile olmadı. Bu binayı yaptıran yöneticiler, müteahhitler ve teslim alanlar hakkında kimse hesap sormayacak mı?

"BU BENİM KANIMA DOKUNUYOR"

Bu binayı yapan ve teslim alanlar malzemeden çalan akademik ve idari görevliler elini kolunu sallayarak kampüste geziyorlar. Bu birilerinin kanına dokunmuyor olabilir ama benim kanıma dokunuyor.

"BU PARALARDA YETİM HAKKI VAR"

Sayın Cumhurbaşkanım; İstirham ediyorum, lütfen bu olaya el atınız, ve hesap sorunuz. İbreti alem için bunlar hakkında işlem yapınız. Bu paralarda yetim hakkı var. Maalesef bizim üniversitede bunun hesabını soracak tek bir idareci yok"