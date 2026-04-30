Yıldırım Ticaret MTAL'den Avrupa'da sürdürülebilir geleceğe güçlü katkı

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uluslararası eğitim çalışmalarındaki aktif rolünü bir kez daha ortaya koyarak "Act4Food - Youth in Action for Food Waste Reduction" adlı Erasmus+ gençlik projesini başarıyla tamamladı. 11-18 Nisan tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde gerçekleştirilen proje; Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Letonya ve Macaristan'dan gençleri bir araya getirerek sürdürülebilir yaşam, bilinçli tüketim ve gıda israfının azaltılması konularına odaklandı. Proje kapsamında öğrenciler; atölye çalışmaları, grup etkinlikleri, saha gözlemleri ve uygulamalar aracılığıyla gıda israfının nedenleri, sonuçları ve önlenmesine yönelik çözüm yolları üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Katılımcılar, günlük yaşamda farkında olmadan yapılan küçük tüketim alışkanlıklarının çevre, ekonomi ve toplumsal kaynaklar üzerinde büyük etkiler oluşturduğunu yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikler süresince öğrenciler; yemek planlama, artan gıdaların değerlendirilmesi, gereksiz tüketimin azaltılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi gibi pratik çözüm önerileri üzerinde çalıştı. Ayrıca bez çanta boyama gibi faaliyetlerle yeniden kullanılabilir ürünlerin önemi vurgulanarak çevre dostu yaşam alışkanlıkları teşvik edildi. Proje, öğrencilere yalnızca çevresel farkındalık kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda yabancı dil kullanımı, iletişim becerileri, takım çalışması, kültürlerarası etkileşim ve özgüven gelişimi açısından da önemli katkılar sundu. Farklı ülkelerden gelen gençlerle kurulan etkileşimler sayesinde kültürel paylaşım artarken, kalıcı dostlukların da temelleri atıldı. Proje sonunda hazırlanan "Pulse Paper" adlı bülten ile katılımcıların deneyimleri, öğrenimleri ve sürdürülebilir yaşama dair önerileri bir araya getirildi. Ortaya çıkan bu çalışma, gıda israfı konusunda farkındalık oluşturacak değerli bir proje çıktısı olarak dikkat çekti.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin vizyonunu geliştiren önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şunları ifade etti: "Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik ve mesleki yönden değil; sosyal, kültürel, çevresel ve evrensel değerler bakımından da güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Avusturya'nın Viyana şehrinde gerçekleştirilen Act4Food projesi, öğrencilerimize sürdürülebilir yaşam, bilinçli tüketim ve gıda israfının azaltılması konusunda çok kıymetli kazanımlar sağlamıştır."

Proje Koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Filiz Balçık TAÇ, Act4Food projesinin öğrenciler için çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Act4Food projesi, öğrencilerimizin gıda israfı gibi küresel ölçekte önem taşıyan bir konuda farkındalık kazanmalarını sağlayan son derece verimli bir çalışma oldu. Proje süresince öğrencilerimiz; farklı ülkelerden akranlarıyla birlikte atölye çalışmalarına katıldı, grup etkinliklerinde aktif görev aldı ve sürdürülebilir yaşam konusunda uygulanabilir çözüm önerileri geliştirdi." - BURSA

