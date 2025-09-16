Yeni Medya Akademisi Kuruldu: Gençler İçin Eğitim Fırsatları

ARNAVUTKÖY Belediyesi ile İbn Haldun Üniversitesi arasında Yeni Medya Akademi için iş birliği protokolü imzalandı. Akademi ile gençlerin medya ve iletişim alanında donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamak hedefleniyor.

Törene İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, gazeteciler Zafer Şahin, Fulya Öztürk, Türker Akıncı, Zülfikar Ali Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROF. DR. ARKAN: YENİ MEDYA, GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK BİR ALAN

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan törende yapıtığı konuşmada "Gençlerimizin kendi hikayelerini, değerlerini ve toplumsal tecrübelerini yeni medya üzerinden anlatabilmeleri büyük önem taşıyor. Bu akademi, iletişim ve dijital becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Biz de üniversite olarak, iletişim fakültemiz ve sürekli eğitim merkezimiz aracılığıyla bu projeye destek veriyoruz. Amacımız; gençlerimize analitik düşünme, iletişim yetkinlikleri ve dijital beceriler kazandırarak onları yarının güçlü aktörleri haline getirmektir" dedi.

CANDAROĞLU: MEDYANIN GÜCÜNÜ TOPLUMSAL FAYDA İÇİN KULLANALIM

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Arnavutköy, İstanbul'un en genç ve en dinamik ilçelerinden biridir. Bu genç nüfus bizim en kıymetli sermayemizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana şiarımız hep şu oldu: Gençlerimizi geleceğe hazırlamak, geleceği gençlerle inşa etmek. Spor akademilerimizle, sanat kurslarımızla, kültürel faaliyetlerimizle bu hedefe yürüdük. Bugün imza törenini gerçekleştirdiğimiz Yeni Medya Akademi de bu yolculuğun en önemli adımlarından biridir. Gençlerimizin yalnızca medya alanında tüketici değil; içerik üreten, yön veren, marka olan, öncü bir nesil olmasını istiyoruz. Bunun için akademimizde radyo sunuculuğundan diksiyon eğitimine, içerik üretiminden dijital hukuka, haber editörlüğünden çekim tekniklerine kadar çok geniş bir eğitim yelpazesi olacak. Modern sınıflar, tam donanımlı stüdyolar ve alanında uzman eğitmenlerle gençlerimiz uygulamalı eğitim alacak, mezun olduklarında sertifikalarıyla iş hayatına güçlü bir adım atacaktır. Medyanın gücünü toplumsal fayda için kullanalım. Doğru bilgiyi yaymak, toplumsal değerlerimizi yaşatmak ve gençlerimizin ufkunu açmak için bu akademi büyük bir fırsattır" diye konuştu.

Protokolün ardından törene katılan gazeteciler de öğrencilerle bir araya gelerek yeni medya üzerine görüşlerini paylaştı. Zafer Şahin, akademinin gençlerin mesleğe daha bilinçli başlamaları için büyük bir imkan sunduğunu ifade ederken; Fulya Öztürk, doğru haberciliğin ancak güçlü bir vicdan ve sorumluluk bilinciyle mümkün olduğunu ve bu akademinin bunu gençlere kazandıracağına inandığını söyledi. Zülfikar Ali Aydın ise "Gazetecilik pratiklik, yetenek ve karakter mesleği olduğu için, bu tip akademilerin pratik, uygulama ve karakter edinme açısından çok etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Programın sonunda katılımcılar, Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi'ni inceledi. Modern sınıfları, profesyonel stüdyoları ve teknik altyapısıyla dikkat çeken akademi, gençlerin medya dünyasına sağlam bir hazırlık yapmasına olanak sağlayacak.

Yeni Medya Akademi, gençlere radyo yayıncılığından sosyal medya yönetimine, dijital içerik üretiminden dublaj ve seslendirmeye, editörlükten video kurguya kadar geniş bir eğitim imkanı sunuyor. Eğitimler, modern teknolojilerle donatılmış sınıflarda ve profesyonel stüdyolarda uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika sahibi olarak sektörde önemli bir avantaj elde edecek.