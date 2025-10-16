Yeditepe Üniversitesi, Birleşik Krallık Üniversiteleri ile İş Birliği İçin Adım Attı

TÜRKİYE, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'da bulunan üniversitelerle iş birliği ağını genişletmek amacıyla İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bulunan üniversiteler tarafından kurulan 'UK Four Nations Consortium' ( Birleşik Krallık Dört Ulus Konsorsiyumu) Türkiye üniversiteleri ile kurumsal ortaklıklar kurmak üzere çıktığı gezi kapsamında Yeditepe Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Değişim ve İş Birliği Ofisi'nin organizasyonuyla üniversiteye gelen ekipte, Hull Üniversitesi, Stirling Üniversitesi, Aberystwyth Üniversitesi, Nottingham Üniversitesi, Worcester Üniversitesi, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS), York Üniversitesi, Swansea Üniversitesi, Royal Holloway Londra Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesi'nden temsilciler yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Prof. Dr. İpek Karaaslan, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alper Altınanahtar ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim Ekinci'nin karşıladığı konsorsiyum heyeti, çok sayıda akademisyenle de bir araya gelerek öğrenci değişim anlaşması, master programlarına doğrudan geçiş anlaşması ve uzun vadede de çift diploma alanında iş birliklerini görüştü. Görüşmelerin ardından, üniversite temsilcileri Mühendislik Fakültesi fuaye alanında stantlar kurarak Yeditepe Üniversitesi öğrencileriyle sohbet etti, Birleşik Krallık'taki eğitim fırsatları ve burs imkanları hakkında bilgi verdi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE ÇOK KÜLTÜRLÜ ÖĞRENME ORTAMI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mehmet Durman, bu buluşmanın Yeditepe Üniversitesi'nin uluslararası ortaklıklarını güçlendirme ve öğrencileri için küresel akademik fırsatları genişletme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Durman, "Yeditepe Üniversitesi olarak uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda, Birleşik Krallık üniversiteleriyle akademik ve araştırma temelli iş birliklerini geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu tür temaslar, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni fırsat kapıları açıyor. Eğitimde uluslararası ortaklıklar sadece öğrenci değişimiyle sınırlı değil; araştırma, yenilik ve sürdürülebilirlik ekseninde de yeni projelerin önünü açıyor. Yeditepe Üniversitesi olarak uluslararası akademik ağlarımızı genişletmeye ve çok kültürlü bir öğrenme ortamı sunmaya devam edeceğiz" dedi.