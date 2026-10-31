Yazar Mehmet Karayiğit Yalıkavak'taki okullarda öğrencilerle söyleşi yaptı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaz Dağları Matematik Köyü Kurucusu, araştırmacı, yazar ve matematikçi Mehmet Karayiğit, Yalıkavak'taki devlet okullarında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

"Yazarları Tanıyalım" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde, öğrencilerin kitaplara ve bilime olan ilgisinin artırılması, gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. Programda yazar Mehmet Karayiğit, öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşarak söyleşiler gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Muharrem Yağız ve Mehmet Karayiğit, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçedeki eğitim çalışmaları ve eğitim alanında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Muharrem Yağız, ziyaret ve program sürecindeki katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu'ya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı