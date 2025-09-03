Yargıtay onlarca sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihi

Yargıtay Başkanlığı, farklı kadrolarda toplam 174 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 5 Eylül'de başlayacak, 15 Eylül'de sona erecek.

ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, ŞOFÖR, BULAŞIKÇI...

Alım yapılacak pozisyonlar arasında; zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı ve aşçı gibi çeşitli unvanlar bulunuyor. Adaylar; lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki mezuniyet şartlarına göre başvuru yapabilecek.

En fazla alım yapılacak kadrolar arasında;

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi (20 kişi)

• Zabıt Kâtibi (20 kişi)

• Destek Personeli (Hizmetli –50 kişi)

• Destek Personeli (Şoför – 20 kişi)

• Destek Personeli (Bulaşıkçı – 15 kişi) yer alıyor.

BAŞVURU EKRANI

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Detaylı bilgiye Yargıtay Başkanlığı'nın resmi internet sitesi www.yargitay.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.