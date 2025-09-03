Yargıtay onlarca sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihi

Haberler

Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı, farklı kadrolarda 174 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı ve aşçı gibi unvanlar bulunuyor. Başvurular 5 Eylül'de başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek.

Yargıtay Başkanlığı, farklı kadrolarda toplam 174 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 5 Eylül'de başlayacak, 15 Eylül'de sona erecek.

ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, ŞOFÖR, BULAŞIKÇI...

Alım yapılacak pozisyonlar arasında; zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı ve aşçı gibi çeşitli unvanlar bulunuyor. Adaylar; lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki mezuniyet şartlarına göre başvuru yapabilecek.

En fazla alım yapılacak kadrolar arasında;

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi (20 kişi)

• Zabıt Kâtibi (20 kişi)

• Destek Personeli (Hizmetli –50 kişi)

• Destek Personeli (Şoför – 20 kişi)

• Destek Personeli (Bulaşıkçı – 15 kişi) yer alıyor.

BAŞVURU EKRANI

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Detaylı bilgiye Yargıtay Başkanlığı'nın resmi internet sitesi www.yargitay.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Eğitim
500
