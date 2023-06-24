Yalova Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Yalova Üniversitesi'nde 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, öğrencilere tebriklerini iletti ve üniversitenin hedefleri hakkında konuştu. Mezunlar adına konuşan birinci Nadide Gürsoy, ailesine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. Törene, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Barosu Başkan Vekili Berk İşcan, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vefik Arıca, Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu ve Prof. Dr. Hamit Er, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yasin Galip Gençer, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile akademik ve idari personel, öğrencilerin aileleri katıldı.

Yalova Üniversitesi'nde, 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Merkez Yerleşke Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, öğrencilere emekleri ve başarıları için tebriklerini iletti.

Üniversitenin misyonu olan bilgi üretme, yayma ve topluma fayda sağlama hedefiyle büyüdüklerini vurgulayan Bahçekapılı, mezunlara gelecekte liderlik yapacaklarına inançlarının tam olduğunu dile getirerek onlara minnettar olduklarını söyledi.

Rektör Bahçekapılı, mezunlara gösterdikleri azim, kararlılık ve özveri için teşekkür ederken, akademik kadro ve idari personelin de emeğine minnettar olduklarını ifade etti.

Bahçekapılı, gelecek akademik yıl için yeni bir kütüphane, yemekhane, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin temellerinin atılacağını duyurdu.

Mezunlar adına konuşan üniversite ve İslami İlimler Fakültesi birincisi Nadide Gürsoy da mezun olmanın hem sevinçli hem hüzünlü olduğunu kaydederek, ailesine, hocalarına ve arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Sırasıyla tüm meslek yüksekokulları ve fakültelerden dereceyle mezun olan öğrenciler platforma çağrılarak, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, üniversite yönetimi ve il protokolü tarafından anı belgeleri takdim edildi.

Kortej geçişine yer verilen törenin son bölümünde, yaklaşık 3 bin mezun hep birlikte yemin metnini seslendirdi.

Programın finalinde mezunlar keplerini havaya fırlatarak eğlendi.

Törene, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Barosu Başkan Vekili Berk İşcan, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vefik Arıca, Prof. Dr. Senay Yürür Karslıoğlu ve Prof. Dr. Hamit Er, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yasin Galip Gençer, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile akademik ve idari personel, öğrencilerin aileleri katıldı.