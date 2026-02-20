Vodafone uzun dönem staj programına 15 binden fazla başvuru yapıldı

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Şirketin uzun dönem staj programına bu yıl bir önceki yıla kıyasla %88 artışla 15 bini aşkın başvuru yapıldı. Üniversite 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başvuru yapabildiği programa 23 farklı üniversiteden alım yapılırken, %73'ü kadın olmak üzere toplam 60 kişi kabul edildi. Bu kişilerin 5'i, Vodafone'un üniversiteli gençlere yönelik düzenlediği "Bi' Düşünsene" fikir maratonunu kazananlardan oluştu.

Programa kabul edilen öğrenciler, Vodafone'un İstanbul, Antalya, Diyarbakır, İzmir, Ankara ofislerinde görev yapacak. Öğrenciler, şirketin farklı departmanlarında minimum 3 gün olacak şekilde esnek bir yapıda kendi çalışma günlerini seçebilecek. Ayrıca, önceki yıllardan farklı olarak staj süresini kendi planlarına göre 6, 12 ya da 18 ay olarak seçme esnekliğine sahip olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

"Vodafone'da genç yeteneklere yatırım yapmak en büyük önceliklerimizden biri. Genç yetenekleri çekebilmek amacıyla güçlü bir işveren markası stratejisi oluşturmaya özen gösteriyor, gençlerin ihtiyaçlarını anlamaya ve kendimizi bu doğrultuda geliştirmeye dikkat ediyoruz. Amacımız, sunduğumuz gelişim fırsatları, istikrar ve güven ile gençler tarafından en çok tercih edilen işveren konumumuzu güçlendirmek. Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz uzun dönem staj programıyla bugüne kadar yüzlerce gence profesyonel iş deneyimi sunduk. Bu yıl da 60 uzun dönem stajyer alımı yaptık. Bu yıl ayrıca, 'Vodafone'da staj senin planına uyar' diyerek programımızı tamamen esnek bir yapıya kavuşturduk. Öğrencilerimize 6, 12 veya 18 aylık staj modellerinden kendileri için uygun olanı seçme imkânı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de gençler en büyük motivasyonumuz ve rehberimiz olmaya devam edecek."

Discover Genç Yetenek Programı'na öncelikli adaylık fırsatı

Vodafone'un uzun dönem staj programı, yıllardır yüzlerce gencin kariyer yolculuğuna eşlik ediyor. Program, gençlere yalnızca staj değil, başlangıç rollerine ve Discover Genç Yetenek Programı'na öncelikli adaylık fırsatı da sunuyor. Vodafone'da staj yapan gençler, tekrar iş arama stresine girmeden, kariyerlerini Vodafone'da sürdürme şansı elde ediyor. Bu gençlere çevik çalışma, esneklik ve global iş yapış kültürüne dayalı bir çalışma modeli sunuluyor. Uzun dönem staj programı, gençlere mentorluk, gerçek projelerde görev alma, kurumsal iş yapışına erken adaptasyon, global deneyim gibi avantajlar sunuyor.