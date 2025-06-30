Vodafone Gönüllüleri, Elazığ'da 'Dijital Benim İşim' Projesine Destek Verdi

Vodafone Gönüllüleri, Elazığ'da 'Dijital Benim İşim' Projesine Destek Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Gönüllüleri, Elazığ'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Dijital Benim İşim' projesine katılarak kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarına destek verdi ve dijital dünyaya dair eğitimler sundu.

VODAFONE Gönüllüleri, Vodafone Vakfı'nın deprem bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü 'Dijital Benim İşim' projesine destek vermek üzere Elazığ'a günübirlik saha ziyareti yaptı.

Gönüllüler, Elazığ Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyelere katılarak kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarına destek verdi.

Vodafone, çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. 'İyiliğin Yanında Duruyoruz' temasıyla sürdürülen Vodafone Gönüllüleri Programı kapsamında gönüllüler, Vodafone Vakfı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü 'Dijital Benim İşim' projesine destek vermek üzere Elazığ'a günübirlik saha ziyareti yaptı. Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde 8 farklı atölyeye katılarak kadın kursiyerlerin el sanatları çalışmalarına destek veren Vodafone Gönüllüleri, projenin eğitim çalışmaları kapsamında deprem bölgesine özel olarak hazırlanan Dijital Dünyaya Giriş Semineri'nde de yer alarak dijital dünya, satış-pazarlama, müşteri memnuniyeti, e-ticaret platformları, sosyal medya gibi konularda kadınlara eğitim verdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, çalışma arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projelerimize katılımını destekliyor, katkılarını çok değerli buluyoruz. Vodafone Gönüllüleri Programı ile çalışma arkadaşlarımız arasında gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu programla, sosyal sorumluluk projelerimiz ile çalışma arkadaşlarımız arasında duygusal bağ kurmak ve farklı hayatlara dokunabilecekleri deneyimler yaşatmak istiyoruz. Vodafone Gönüllüleri ile beraber projelerimizin yarattığı sosyal etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için de değer yaratıyoruz. Gönüllülerimiz Elazığ'a yaptıkları günübirlik ziyarette Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz 'Dijital Benim İşim' Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara destek olarak, bir kez daha iyiliğin yanında durdu."

Şirkette yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi:

Vodafone'da tüm çalışanlar Vodafone Gönüllüleri Programı'na katılabiliyor. Halihazırda Vodafone Gönüllüleri'nin sayısı 800'e ulaştı. Bunun yanı sıra şirkette yaklaşık 180 kişilik Gönüllü Takımı da bulunuyor. Vodafone, yılda 8-10 aktivite ile gönüllülerinin yüzde 55'ine ulaşmayı hedefliyor. Bu aktivitelere ek olarak, yılda 2 kez düzenlenen gönüllü buluşmaları ile iletişim canlı tutuluyor. Vodafone çalışanlarının gönüllülük yapabilmelerini kolaylaştırmak için yılda 2 gün gönüllü çalışma izni sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar

Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.