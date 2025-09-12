Veri Analizi Okulu'na 135 Bin Başvuru Yapıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) hayata geçirilen Veri Analizi Okulu programlarına yurt içi ve yurt dışından 135 bin 846 başvuru yapıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen programların yer aldığı Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'de başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Veri Analizi Okulu'nda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler, yapay zeka, temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler ve dijital beşeri bilimler alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitim verecek. Veri Analizi Okulu, akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandırmanın yanı sıra küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak. Okul kapsamında yer alan eğitim modüllerinde, veri analizi, istatistik ve yapay zeka alanlarındaki kuramsal bilgiler uygulamalı becerilerle bütünleştirilerek, teorik altyapıyı pratik analizlerle destekleyen bir müfredat esas alındı.

EN ÇOK BAŞVURU YAPAY ZEKA EĞİTİMİNE YAPILDI

Eğitim modülleri içerisinde en yoğun talep yapay zekaya oldu. Veri Analizi Okulu'nun 'Yapay Zeka' programına 87 bin 275, 'Temel İstatistik' programına 16 bin 335, 'Panel Veri Analizi' programına 12 bin 386, 'Hesaplamalı Sosyal Bilimler' programına 7 bin 690, 'Dijital Beşeri Bilimler' programına 7 bin 18 ve 'Psikometri' programına 5 bin 142 kişi başvurdu. Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi üniversitelerinin katkılarıyla hayata geçirilen programlara 135 bin 846 başvuru yapıldı.

YURT DIŞINDAN 2 BİNİ AŞKIN BAŞVURU YAPILDI

Başvuranların yüzde 50,6'sı erkeklerden, yüzde 49,4'ü kadınlardan oluştu. Türkiye'den 133 bin 819, yurt dışından 2 bin 27 kişi eğitimler için başvuru yaptı. Yurt içi başvurularda en fazla ilgi sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinden geldi. Yurt dışından başvuru sağlayanlar arasında ise sırasıyla Almanya, KKTC, Azerbaycan, İngiltere ve ABD başı çekti.

BAŞVURANLARIN YÜZDE 53'Ü ÖĞRENCİ

Başvuranların yüzde 52'si aktif olarak ücretli bir işte çalışırken, 48'i çalışmayanlardan, yüzde 53'ü öğrencilerden, yüzde 47'si öğrenci olmayan bireylerden oluştu. Öğrencilerin eğitim düzeyine bakıldığında, yüzde 64'ünün lisans, yüzde 18'inin yüksek lisans, yüzde 11'inin doktora, yüzde 8'inin ise ön lisans programlarında eğitim aldığı görüldü.

'TOPLUMSAL BEKLENTİLERE KARŞILIK VERİYORUZ'

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin yazılı açıklamasında Veri Analizi Okulu'na gösterilen yoğun ilginin büyük bir memnuniyet vesilesi olduğunu belirterek, "Ortaya çıkan tablo, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında veri okuryazarlığına, yapay zekaya ve analitik düşünme becerilerine duyulan ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Başlattığımız bu programla doğru bir adım attığımızı, toplumsal beklentilere ve gençlerimizin eğitim ihtiyaçlarına karşılık verdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Yoğun talep, bizlere bundan sonraki çalışmalarımız için de önemli bir yol haritası sunuyor. Sadece veri analizi alanında değil, farklı bilim ve teknoloji disiplinlerinde de benzer eğitim programlarını hayata geçirerek gençlerimizin yetkinliklerini artırmaya devam edeceğiz. Katılım gösteren ve bu heyecana ortak olan herkese teşekkür ediyor, eğitimlerin ülkemiz ve uluslararası akademik camia için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.