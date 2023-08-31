Van'da 3. Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Başlıyor

10 Eylül tarihleri arasında Van'da düzenlenecek olan '3. Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı' hakkında açıklamalarda bulunan Atlantik Fuarcılık Genel Müdürü Kadir Yaşar, fuarın bu yıl bir annenin, bebeğin veya çocuğun tüm ihtiyaçlarını bir arada bulabileceği şekilde hazırlandığını belirtti. Ayrıca fuar kapsamında çocuk etkinlikleri ve festival alanı da yer alacak.

10 Eylül tarihleri arasında '3'üncü Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı' düzenleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atlantik Fuarcılık Genel Müdürü Kadir Yaşar, bu yıl gerçekleştirecekleri '3. Anne Bebek ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı' hazırlıklarının tamamlandığını ifade ederek, fuarın 7-10 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Bu yıl fuar konseptinin bir annenin, bebeğin veya çocuğun tüm ihtiyaçlarını bir arada bulabileceği şekilde hazırlandığını vurgulayan Yaşar, "Fuarımız içinde bebek bakım ürünleri, kadın hijyen ürünleri, çocuk ve genç odası mobilya grubu, oyuncak, bisiklet, eğitim kuruluşları ve sağlık kuruluşları gibi bir annenin, bebeğin ve çocuğun ihtiyacı olabilecek tüm ürünleri fuar alanında buluşturuyoruz" dedi.

"1. Atlantik Çocuk Festivali yer alacak"

Fuarda ailelerin çocukları ile güzel vakit geçirecekleri etkinliklerin hazırlandığını belirten Yaşar, "Fuarımızda bu yıl '1'inci Atlantik Çocuk Festivalini gerçekleştiriyoruz. Daha önce fuarlarımızın içerisinde çocuk etkinlik alanları oluşturuyorduk ama bu sene bu işi daha profesyonel olarak yapmaya karar verdik. Bunu biletli bir iş yapacağız. Bin 332 metrekarelik bir etkinlik alanı içerisinde şişme oyun parkurları, büyük sahne etkinlikleri olacak. Bunun yanında çocuk tiyatroları, çocuk animasyonları, maskot karakterler, bubble show gösterileri, mini ilizyon ve komedi şovları var. Ayrıca ailelerin ve çocukların birlikte yarışacakları alanlar, yüz boyama, bileklik yapma ve kum boyama gibi atölyeler yer alacak. Yani 4 gün boyunca aileler ve çocuklar hem alışveriş yapıp hem festival alanında eğlenecekler" ifadelerini kullandı.

Fuarın okulların açılmasından bir hafta önce yapılmasının ailelere olumlu yansıyacağını aktaran Yaşar, " Van'da insanların ailece zaman geçirebileceği alanlar çok kısıtlı. Havalarda artık soğudu. Bu noktada çok isabetli bir tarih olacağını düşünüyorum. Çünkü burada ailelere, hem okul alışverişini yapabilecekleri hem ihtiyaçlarını giderebilecekleri hem de çocuklarını eğlendirebilecekleri bir fuar konsepti hazırladık. Bu manada tüm Van halkını 7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Fuara Türkiye'nin farklı illerinden 64 firma ve 180 markanın katılacağını da sözlerine ekleyen Yaşar, fuar alanına gelmek isteyen vatandaşlar için İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde ücretsiz servislerin kalkacağını söyledi. - VAN