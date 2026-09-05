Kırtasiyede İnternet Alışverişi Uyarısı

Avukat Mehmet Mücahit Arvas, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi internetten kırtasiye alışverişi yapacak vatandaşlar için, "Kırtasiye ürünlerinin yoğun talep aldığı bir dönemde farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

E-ticaret hacminin hızla büyümesiyle birlikte kırtasiye ürünlerinde de internet üzerinden alışverişin arttığına dikkat çekilirken, uzmanlar tüketicileri ürün güvenliği konusunda uyardı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Mücahit Arvas, özellikle okulların açıldığı dönemde internetten kırtasiye alışverişinin yoğunlaştığını belirterek mağazaların aksine e-ticarette ürünlere dokunarak güvenlik işaretlerini inceleme imkanının bulunmadığını ifade etti. Tüketicilerin alışveriş sırasında ürün ilanlarında imalatçı, ithalatçı ve satıcı bilgilerinin yanı sıra gerekli güvenlik işaretleri ve uyarıların bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerektiği vurgulayan Arvas, keçeli kalemlerde CE işareti, sprey boyalarda yanıcı madde uyarısı, sıvı yapıştırıcılarda ise ilgili güvenlik işaretlerinin yer almasının önem taşıdığını kaydetti. Ayrıca Arvas, tüketicilere kırtasiye ürünlerini internetten satın alırken yalnızca fiyata değil, ürün güvenliğine ilişkin bilgilere de dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

"E-ticaret çok hızlı büyüyen bir alan"

E-ticaretin Türkiye'de hızla büyüdüğünü ve öğrencilerin buradan alışveriş yaparken dikkat etmesi gerektiğini belirten Arvas, "E-ticaret çok hızlı büyüyen bir alan. Geçen seneki e-ticaret hacmi yaklaşık yüzde 50 büyümüş durumda. Artık e-ticaret bizim normalimiz olmaya başladı. Hemen hemen her ürünü e-ticarette bulma şansımız var. Özellikle okulların açılacağı bu dönemlerde kırtasiye ürünlerini de internetten alma talebimiz olabilir. Fakat e-ticaret farklı dinamikleri olan, farklı gerçeklikleri olan bir alan. Dolayısıyla bu konuda bir denetim boşluğu olduğunu ve denetimin zor olduğunu söyleyebiliriz. Ticaret Bakanlığı da yaklaşık 1 buçuk yıl önce e-ticarette ürün güvenliğine yönelik bir yönetmelik yayımladı. Bu şu demek, e-ticarette aslında biz fiziki aldığımız ürünlerin e-ticarette de aynı şekilde olmasını, bilgilerin aynı şekilde olmasını bekliyoruz. Bu anlamda da bu uyum süreci devam ediyor. Fakat bu süre zarfında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje gerçekleştirildi. Proje kapsamında Avrupa Birliği Mevzuatı ve Türk Mevzuatı Uyumlaştırma Çalışmaları Ticaret Bakanlığı tarafından da yürütülüyor. Biz farkındalık artırma çalışmalarına yer aldık. Projede danışmanlık da verdik" diye konuştu.

"Kırtasiye ürünlerinin yoğun talep aldığı bir dönemde farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyoruz"

İnternetten kırtasiye ürünleri alan vatandaşların üründe yer alan uyarılara ve özelliklere bakması gerektiğini ifade eden Arvas, "Kırtasiye ürünlerinin de şu an yoğun talep aldığı bir dönemde e-ticarette bu farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden tüketicilerimizin e-ticarette kırtasiye ürünleri alırken biraz daha dikkatli olması ve bakması gereken birtakım işaretler, uyarılar ve bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e-ticaret noktasına baktığımızda biz bir mağazaya gittiğimizde ürünün etiketine bakabiliyoruz, dokunabiliyoruz ve işaretlerini inceleyebiliyoruz. Böyle bir şansımız var ama e-ticarette fiziki olarak temas etme şansımız yok" şeklinde konuştu.

"E-ticarette bazı işaret ve bilgilerin mutlaka ilanda da yer alması lazım"

Vatandaşların sağlığı ve güvenliği açısından internette satılan ürünlerin tüm bilgilerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen Arvas, "Bizler aslında e-ticaret yapıyorken adeta bir mağazadaymış gibi bir imkana sahip olmamız lazım. Bu açıdan e-ticarette özellikle getirilen mevzuat zorunlulukları itibariyle bazı işaret ve bilgilerin mutlaka ilanda da yer alması lazım. Bunlar imalatçı bilgisinin, ithalatçı bilgisinin, satıcı bilgisinin ve görsellerin mutlaka ilanda yer alması lazım. Bunun dışında ürüne özel birtakım işaret ve uyarıların da olması lazım. Örneğin okul çantası bilgileri için biraz önce saydığın bilgiler yeterli oluyorken, keçeli kalem için 'CE' işaretinin de olması lazım. Sprey boya için 'Yanıcı' işaretinin mutlaka olması lazım. Sıvı yapıştırıcılar için 'E' işaretinin mutlaka ilanda olması lazım. Bu anlamda tüketicilerimiz kırtasiye ürünlerine yönelik bir alışveriş yaparken bu uyarıları ve bu işaretleri incelemelerini tavsiye ediyoruz. Bu anlamda ürün güvenliğinin biraz daha sağlanmış olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı