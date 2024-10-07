Öğrenciler yasta, üniversiteler siyaha büründü

Türkiye'yi yasa boğan haberlerin art arda gelmesi üzerine üniversite grupları, okullarda bir günlüğüne siyah giyilmesi için çağrısında bulundu. Birçok öğrencinin çağrıya uyduğu, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda görüldü. Bazı dersliklerde tüm öğrencilerin siyah giydiği kareler sosyal medyada paylaşıldı.

9 yaşında Narin Güran'ınkorkunç bir şekilde öldürülmesinin şoku atlatılamamışken peş peşe vahşet haberleri gündeme gelmeye başladı. 2 yaşındaki Sıla bebeğin cinsel istismara ve şiddete uğraması, Semih Çelik isimli 19 yaşındaki caninin yaşıtı iki genç kızı, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi derken aynı gün içinde İstanbul'un göbeğinde bir kadına cinsel istismar görüntülerinin ortaya çıkması infial yarattı. Tüm bunların üstüne bugün bir de Sıla bebekten acı haber geldi. Kadınlara yönelik tüm bu cinayet ve cinsel istismar haberleri üniversite öğrencilerine pes dedirtti. Sosyal medya platformlarından duyurular yapan öğrenciler, siyah giyinerek fakülteleri siyaha büründü.