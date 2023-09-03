Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali İkinci Gününde Şeflerin Şovlarıyla Devam Etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde Michelin yıldızlı ve ünlü şeflerin şovları, söyleşi, yarışma, panel ve konserler ile ziyaretçilerine gastronomi şöleni yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde Michelin yıldızlı ve ünlü şeflerin şovları, söyleşi, yarışma, panel ve konserler ile ziyaretçilerine gastronomi şöleni yaşattı.

"Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen gastronomi festivali, lezzet tutkunlarının akınına uğradı. Karaalioğlu Parkı içinde kurulan festival alanında ünlü şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyoneller, yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya geldi.

Michelin yıldızlı lezzet şov

Uluslararası Food Fest Antalya, ikinci gününde farklı içerikteki söyleşi, panel, workshop, öğretici ve eğlenceli birbirinden farklı etkinlikle devam etti. Dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şefler Marc Segarra ve Yoshizumi Nagaya'nın workshop'ları festivalin ikinci gününe renk kattı. Ünlü şeflerin lezzet şovları konuklar tarafından ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı. Ünlü şef Cüneyt Asan'da workshop etkinliğinde Hassaten Lokma ve Et yemeği yaptı. Eğlenceli sunumu ile alkış toplayan Cüneyt Asan, workshop sonunda yaptığı yemeği izleyicilere de ikram etti.

Masterchef ile keyifli söyleşi

Festival çerçevesinde MasterChef Somer Sivrioğlu'da Antalyalılarla buluştu. Gökmen Sözen moderatörlüğünde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'in de katılımıyla "Yerel Mutfakların Yurtdışında Tanıtımında Uygulanması Gereken Stratejiler' konulu söyleşi gerçekleşti. Antalyalılar ünlü şefin söyleşisine yoğun ilgi gösterdi. Yeniden Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Somer Sivrioğlu, "Yerel ürünlere, üreticilere ve ata tohumlarına sahip çıkılması gerekiyor. Antalya'nın bu konuda öncü olduğunu ve Muhittin Böcek Başkanın da tarıma olan desteğini biliyorum" diye konuştu.

Gastronomi konuşuldu

Lezzet festivalinde ayrıca Aykut Üner, Uğur Volkan Uysal, Ebru Baybara Demir, Özlem Öztürk, Tuncay Gülcü, Asuman Dokgöz, Mine Özmen, Maria Ekmekçioğlu, Mehmet Akdağ, Mahmut Gökkaya, Erdal Atılgan, Cem Kınay, Oğuz Yenihayat, Ömür Akkor gibi ünlü isimlerin katıldığı workshop, panel söyleşiler düzenlendi.

Şefler yerel lezzetler ile yarıştı

Foodfest Antalya'nın ikinci gününde yerel ürünleri ön plana çıkarmak amacıyla "International Chef Competition (Uluslararası Şeflik Yarışması) düzenlendi. International Chef Competition'da, Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin jüri üyeliğini yaptığı, birbirinden seçkin 6 otel yarıştı. Otel şefleri, yerel ürünler ile hazırladıkları başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerini yarışmada sergiledi. Yarışmada Palome Finesse Otel birinciliği kazandı. - ANTALYA