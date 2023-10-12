23 Yetenek Derneği'nin her sene düzenlediği Türkiye'nin en büyük gençlik zirvesi "Zirve 23"e son bir gün kaldı. Tüm Türkiye'den 5 bin genci 13 Ekim Cuma günü Ülker Sports Arena'da bir araya getirecek etkinlik; Alev Alatlı, Zeynep Bodur Okyay, Emrah Safa Gürkan, Jim Hagemann Snabe, Ebru Baybara Demir ve daha pek çok önemli ismi ağırlayacak. Zirve, Evrencan Gündüz konseriyle sona erecek.

23 Yetenek Derneği'nin her sene düzenlediği Türkiye'nin en büyük gençlik zirvesi "Zirve 23"e son bir gün kaldı. Tüm Türkiye'den 5 bin genci 13 Ekim Cuma günü Ülker Sports Arena'da bir araya getirecek etkinlik; Alev Alatlı, Zeynep Bodur Okyay, Emrah Safa Gürkan, Jim Hagemann Snabe, Ebru Baybara Demir ve daha pek çok önemli ismi ağırlayacak. Zirve, Evrencan Gündüz konseriyle sona erecek.

" Türkiye'nin En İyi Zirvesi" Zirve 23, bu sene "Geleceğe Adım At" temasıyla Ülker Sports Arena'da kapılarını açıyor. 13 Ekim Cuma günü gerçekleşecek programda, farklı sektör ve uzmanlık alanlarından seçkin konuklar, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 34 binden fazla başvuru içinden seçilen 5.000 üniversite öğrencisi ve çeşitli kuruluş ve organizasyonlardan 500 özel davetli buluşacak.

Zirve, 23'ün etkili bir bireyin içselleştirmesi gereken yetkinlikler ve tutum geliştireceği duygusal beceri setleri olarak ortaya koyduğu 9 tema çerçevesinde şekilleniyor. Oturumlara da adını veren 9 temanın isimleri: Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Cesaret, Denge, Huzur, Vicdan ve Devrim.

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"Geleceğe Adım At" olarak belirlenen Zirve'nin bu seneki temasına dair düşüncelerini 23 Yetenek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yıldız aktardı:

"Yeni yüzyılımızı şekillendirecek gençlerle doğru adımları atmak üzerine konuşacağımız Zirve 23, katılımcılarına eşsiz bir gün yaşatacak"

Yıldız; Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına adım atarken Türkiye'nin geleceğine katkı sunacak, hayallerini eyleme dönüştürecek girişimcileri ve cesaretle harekete geçen gençleri desteklemek için çalıştıklarının altını çizdi.

Eşsiz Deneyimler ve Sürprizlerle Zirve 23 Sahnesi

İki senedir düzenlenen ve üst üste iki kez "Yılın En İyi Zirvesi" seçilen Zirve 23, gerçek tecrübeyi merkeze alan ve 2 yıllık eşsiz bir program sunan 23'ün serüveninin ilk adımı kabul ediliyor.

Eser Yenenler'in sunacağı, Mesut Süre'nin performansının yer alacağı ve Evrencan Gündüz konseriyle sona erecek Zirve 23'te girişimcilerin ve üst düzey yöneticilerin kendi hikayelerini paylaşacakları oturumlar yer alacak. Şirketlerin deneyim alanları; gençlere dinamik bir zirve ortamını yaşatırken, farklı sektörleri keşfedebilmelerine de imkan sunacak. Etkinlikte sürpriz isimler bulunduğu gibi Türkiye ve uluslararası arenadan zirve için gelecek birçok konuşmacı da gençlere seslenecek.

Zirve 23'ün duyurulan konuşmacılarının listesi şu şekilde:

Yazar Alev Alatlı, Şef & Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Türkiye Tasarım Vakfı Kurucusu Mehmet Kalyoncu, Param Kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, Kiralarsın Kurucu Ortak & CEO'su Başak Baykan, Next Academy Kurucusu Levent Erden, Siemens AG Uluslararası Yönetim Kurulu Başkanı Jim Hagemann Snabe, Tarihçi Akademisyen Emrah Safa Gürkan, Socar Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, KMPG Türkiye CEO'su Murat Alsan, Trendyol Grup CEO'su Erdem İnan, Teknoloji İletişimcisi Sertaç Doğanay, Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Shazam Kurucusu ve CEO'su Chris Barton, Psikoterapist Mehmet Dinç, Swipeline Kurucusu Umut Yaka, Avane Cloud Kitchens Kurucusu Ahmet Orhon.

Zirve 23 ve sonrası

Zirveye katılan gençler arasından çeşitli başvuru aşamalarını başarıyla tamamlayan 100 üniversitelinin katılacağı program; etki odaklı çalışma, takım çalışması, problem çözme gibi birçok farklı yetkinliği gençlerin deneyimleyerek elde edebilmesini hedefliyor.

Gençlerin yerel ve evrensel boyutta etki odaklı bakış açıları geliştirebilmelerine destek olan bir serüven tasarlayan 23, geleceğe adım atmak üzere tüm katılımcı ve davetlilerini Zirve 23'e bekliyor.