Türkiye 70.’si olan yüzde 94 engelli Yücehan’dan ilham veren başarı hikayesi

Bursa'da yüzde 94 engelli olan Yücehan Kermen, tedavilerini erteleyip hedefini YKS'ye çevirdi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türkiye 70'incisi olan Kermen, "Ben bile bunu başardıysam doğru şartlar sağlandığında her birey başarabilir. Önemli olan disiplin ve istikrar" dedi. Oğlunun başarısını anlatan anne Pembe Kermen ise, "Hiçbir zaman 'Yapamazsın' demedim, sadece yanında durdum" sözleriyle duygulandırdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 70'incisi olan yüzde 94 engelli Yücehan Kermen, azmiyle milyonlara örnek oldu. Spina bifida ve skolyoz nedeniyle doğuştan fiziksel engellerle dünyaya gelen Kermen, çocukluk yıllarının büyük bölümünü hastanelerde geçirmesine rağmen eğitiminden vazgeçmedi. Lise yıllarında doktorlarıyla yaptığı görüşmenin ardından acil olmayan ameliyatını erteleyerek tüm enerjisini üniversite sınavına verdi.

İlkokulun ilk yıllarında tedavileri nedeniyle okula düzenli gidemediğini anlatan Yücehan Kermen, buna rağmen eğitimini hiç bırakmadığını söyledi. Dördüncü sınıftan itibaren akademik hedeflerinin şekillenmeye başladığını belirten Kermen, "Gelecekteki hedefim başarılı olmaktı. Yaşıtlarımın yapabildiği bazı şeyleri ben yapamıyordum. Bu eksikliklere üzülmek yerine yapabildiklerime yoğunlaştım ve kendimi o yönde geliştirdim" dedi.

Başarısında ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının büyük payı olduğunu vurgulayan Kermen, "Beni asla geriye düşürmeyen arkadaşlarım ve öğretmenlerimin yanımda olması çok kıymetliydi. Fiziksel anlamda yetemediğim alanlarda bana yardımcı oldular. Akademik paylaşımlarımız ise beni hem güçlendirdi hem de motive etti" ifadelerini kullandı.

"Ameliyatımı erteleyip hedefime odaklandım"

Lise hayatının başından itibaren tek hedefinin YKS'de derece yapmak olduğunu söyleyen Kermen, "Doktorlarımla görüştüm. Ameliyatın acil olmadığını söylediler. Ben de ameliyatı askıya alıp üniversite sınavına odaklanmak istedim. Ailem ve doktorlarım da buna saygı duydu. Dokuzuncu sınıftan itibaren dersi derste dinledim, anlamadığım her şeyi gidip sordum" diye konuştu.

Sınava hazırlık sürecinde sosyal medya kullanımını büyük ölçüde bıraktığını ifade eden Kermen, bunun yanlış anlaşıldığını belirterek, "Sosyal medyayı çıkardım deyince insanlar sosyal hayatımdan vazgeçtiğimi düşünüyor. Oysa sosyal medya sosyal hayatımın tamamı değil. Çok güzel bir ailem ve geniş bir çevrem var. Evde kendime hobiler edindim. Bir kedim var, kuzenimle vakit geçiriyorum, zeka küpleri çözüyorum. İnsanların ve hatta benim bile engel olarak gördüğüm şeyler zamanla benim avantajıma dönüştü. Dışarıda yapamadığım şeyler yerine evde kendimi geliştirmeye başladım" dedi.

Küçük yaşlardan itibaren keman çalmak istediğini ancak fiziksel durumunun buna izin vermediğini de dile getiren Kermen, buna rağmen hedeflerinden hiç vazgeçmediğini söyledi.

"Benim anlatmak istediğim 70'incilik değil, o yola nasıl geldiğim"

Başarısının sadece dereceyle ölçülmemesi gerektiğini ifade eden Kermen, "Benim anlatmak istediğim YKS'de nasıl Türkiye 70'incisi olduğum değil, bu 70'incilik yolunun nasıl gerçekleştiği. Bu süreçte adını bile bilmediğim insanlar bana kitaplar göndererek destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben bile bunu başardıysam doğru şartlar sağlandığında her bireyin başarabileceğine inanıyorum. Belki farklı alanlarda başarılı olurlar ama önemli olan disiplin ve istikrar" dedi.

Gelecekte matematik alanında çalışmalar yapmak istediğini belirten Kermen, "Masa başı bir iş yapmaktan ziyade matematikçi olmak ve ülkemi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Pembe Kermen: "Sadece yanında durdum"

Anne Pembe Kermen ise oğlunun başarısının yıllar süren emeğin karşılığı olduğunu belirterek, "Yücehan daha birinci sınıftayken bile birlikte okula giderdik. Eve geldiğimizde ben yemek yaparken o ödevlerini yapardı. Çocukluğundan beri ona söylediğim tek şey 'Kendi kurallarını kendin koy, yoksa başkalarının koyduğu kurallar sana ağır gelir' oldu" dedi.

Oğluna hiçbir zaman yapamayacağını söylemediğini vurgulayan anne Kermen, "Yücehan özel bir çocuktu ama ben ona hiç 'Yapamazsın' demedim. İnsanlar 'Arkasında dağ gibi durdum' der, ben öyle yapmadım. Sadece yanında durdum. Ona önem verdiğimi, saygı duyduğumu ve her zaman yanında olduğumu hissettirdim" diye konuştu.

YKS sonucunu öğrendikleri anı gözyaşlarıyla anlatan anne Pembe Kermen, "Sonucu öğrendiğimizde apartmanı inleten bir '70' çığlığı duydum. Yücehan mutluluktan evin içinde dolaşıyordu. O günden beri kalbi hala aynı heyecanla çarpıyor. Günde 13-14 saat çalıştı, bu çalışma düzenini de kendisi oluşturdu. Son bir ay sadece odasında yanında oturdum. Akademik başarı elbette önemli ama iyi bir insan olmak çok daha önemli. Yücehan benim gördüğüm en iyi insanlardan biri. Benim için en büyük başarı da bu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı