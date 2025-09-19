Türk Kızılay, Depremzede Öğrencilere Destek Olmaya Devam Ediyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Malatya'da kaldığı konteyner kentte soğuk kış gününde elektrik direği altında ders çalışmak zorunda kalan Hümeyra isimli genç kızın ilham olduğu Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphaneleri'nde ders çalışarak sınavlara hazırlanan öğrencilerden 629'u üniversiteli oldu.

Eğitim yardımlarıyla bu yıl 117 bini aşkın öğrenciye ulaşan Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarına destek olundu. Defterler, kalem setleri, matematik araçları, boya kalemleri gibi farklı içeriklerde hazırlanan okul başlangıç kitleri toplamda 7 bin 107 öğrenciye ulaştı. Ayrıca burs programında bu yıl özellikle depremzede gençlere öncelik verilirken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Malatya'da yaşadığı konteyner kentte soğuk kış gününde elektrik direği altında ders çalışmak zorunda kalan Hümeyra isimli genç kızın ilham olduğu Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphaneleri'nde ders çalışarak üniversiteye hazırlanan öğrencilerden 629'u üniversiteli olduğu açıklandı. Öğrencilerin 201'i tıp fakültesini, 85'i mühendislik, 100'ün üzerinde de hukuk fakültesini kazananlar oldu. Türkiye'nin saygın üniversitelerine yerleşen öğrenciler, Kızılay burslarıyla eğitimlerine devam edecek.

EĞİTİM DÖNEMLERİ BOYUNCA BURSLARI DA VERİLECEK

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, bu projeyle hayata tutunan öğrencilerden 629'unun Türkiye'nin saygın üniversitelerini kazandığını belirtti. Bu öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca yanlarında olacaklarının altınızı çizen Saygılı, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay olarak deprem bölgesinden hiçbir zaman elimizi çekmedik. Bu bölgelerde kütüphaneler açtık. Depremden en çok etkilenen 6 ilimizde 14 kütüphanemiz var. Bu projenin; Malatya'da konteyner kentte yaşayan ve soğuk kış gününde elektrik direği altında ders çalışmak zorunda kalan genç kızımız Hümeyra'yı görmemizle başlayan bir hikayesi de var. Evde 5 kardeşi, dedesi ve ninesi olunca dışarıda elektrik direğinin ışığından faydalanarak ders çalışıyor. Bu kızımızı görünce bir çözüm üretme ihtiyacıyla yaptığımız toplantıda kütüphane projesi fikri ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla Hümeyra'nın hikayesinden doğan kütüphaneler vesilesiyle o depremzede gençlerimizden 629 öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Ülkemizin saygın üniversitelerinde 201'i tıp fakültesini, 85'i mühendisliği, 100'ün üzerinde gencimiz hukuk fakültesini kazandı. Yetmez. Biz 629 öğrencimizi yine iş dünyamızdan aldığımız bağışlarla eğitim dönemlerinde yalnız bırakmayacağız ve burslarını veriyor olacağız. Çünkü o çocuklarımız Kızılay ile hayata tutundular ve Kızılay ile hayata tutunup yollarına devam etmeliler. Bizler iyiliğin bulaşıcı olduğunu bilen kadim bir kültürden geliyoruz."

İŞ DÜNYASI VE HAYIRSEVERLERE EĞİTİME DESTEK ÇAĞRISI

Ders kitapları devlet tarafından karşılanan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler için de kırtasiye desteği sunduklarını belirten Ramazan Saygılı, iş dünyası ve hayırseverleri yarının geleceği için eğitim bağışı yapmaya davet etti.