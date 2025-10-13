Tunus'ta Türk üniversiteleri tanıtım fuarı gerçekleşti

Tunus- Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda ve Tunuslu yerel firma Veccehni iş birliğiyle Tunus'ta "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı" gerçekleştirildi.

Türkiye'den 40'tan fazla üniversitenin katılımıyla düzenlenen fuar, Tunuslu öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında Türk ve Arap dünyasından akademisyenler, üniversite yöneticileri ve öğrenciler bir araya gelerek eğitim iş birlikleri, burs imkânları ve öğrenci değişim programlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, fuarın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren önemli bir platform olduğunu belirtti: "Bu fuar sadece bir tanıtım etkinliği değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki yükseköğretim iş birliklerini somutlaştıran bir diplomasi faaliyeti. Ticarette, sanayide, ekonomide ve sağlıkta sürdürülebilir ilerlemeyi ancak nitelikli insan kaynağı ile sağlayabiliriz. Üniversitelerimiz aracılığıyla kurulan iş birlikleri, kalıcı gelişmenin temelini oluşturuyor. Manar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede birçok iş birliği anlaşması imzalandı, Tunus Yükseköğretim Bakanı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Hâlihazırda yaklaşık 1700 Tunuslu öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor; bu sayının artması iki ülke ilişkilerine yapılmış en değerli yatırımdır."

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, zirvenin yükseköğretim diplomasisi açısından önemli bir başarı olduğunu vurguladı: "Türk ve Arap ülkelerinden 100'ün üzerinde üniversite temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen bu zirve, üniversitelerimiz arasındaki iş birliklerini güçlendiren kapsamlı bir platform sundu. Katılımcılar yalnızca anlaşmalar imzalamakla kalmadı, aynı zamanda öğrenciler ve akademisyenler arasında doğrudan bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleşti. YÖK, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızın desteği ile bu etkinlik, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonunu bölgesel ölçekte pekiştirmiş oldu."

YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Efe de Tunus'taki etkinliğin Arap dünyasında bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı yükseköğretim organizasyonlarından biri olduğunu belirtti: "Türk ve Arap üniversiteleri ilk kez bu ölçekte bir kongrede bir araya geldi. Bugün yüzlerce Tunuslu öğrenci Türkiye'deki üniversitelerle doğrudan temas kuruyor. Türkiye'de 350 bini aşkın uluslararası öğrenci bulunuyor, bunların 2 binden fazlası Tunuslu. Bu sayıyı artırmak önceliklerimiz arasında."

Veccehni firmasının katkılarıyla gerçekleştirilen fuarda, Türk üniversiteleri burslar, akademik programlar ve başvuru koşulları hakkında bilgi sundu. Etkinlik, Türkiye ile Tunus arasında eğitim alanındaki iş birliklerini derinleştiren ve sürdürülebilir hale getiren bir platform olarak değerlendirildi.