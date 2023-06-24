Tokatlı öğrenci LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu

Tokat Erbaa Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencisi Hacı Hasan Ocak, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Başarısını öğretmenlerine borçlu olduğunu söyleyen Ocak, ailesi ve öğretmenleri tarafından gururla karşılandı.

LİSELERE Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Tokat Erbaa Gaziosmanpaşa Ortaokulu Öğrencisi Hacı Hasan Ocak (14) bu yola birinci olmak için çıktığını ve başarılı olduğu için sevinçli olduğunu söyledi. Ocak, "Bütün öğretmenlerime buradan teşekkür ediyorum. Onların bende çok emeği var" dedi.

Erbaa ilçesinde yaşayan ve apartman görevlisi olarak çalışan Fahri Ocak (40) ile Hilal Ocak'ın (38) 3 çocuğundan Hacı Hasan Ocak, LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. 500 tam puan alıp 0,01'lik dilime giren Hacı Hasan'ın başarısı, ailesini, öğretmenlerini gururlandırdı. Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürü Ömer Çetin öğrencisini ziyaret ederek tebrik etti.

Öğrencilerinin düzenli ve disiplinli şekilde çalışıp başarılı olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürü Ömer Çetin de "Öğrencimiz düzenli, disiplinli, ödevlerini günü gününe yapan derslerine gayretli şekilde çalıştı. Öğretmenlerimizin de gayretiyle bize bu gururu öğrencimiz yaşattı. Kendisine, ailesine teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Hasan elde etmiş olduğu bu başarıyla önce Erbaa'da bize gurur yaşattı sonra Türkiye'de az sayıda öğrencinin elde ettiği başarıyı kendisi de elde etmiş oldu" diye konuştu.