Haberler

TOGÜ küresel akademik ortaklıklarını artırıyor

TOGÜ küresel akademik ortaklıklarını artırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ABD'deki NAFSA 2026 fuarında Kolombiya, Tayland ve ABD'den üniversitelerle iş birliği protokolleri imzalayarak uluslararası akademik ağını genişletti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ABD'de düzenlenen NAFSA 2026 Annual Conference & Expo'da Kolombiya, Tayland ve ABD'den üniversitelerle iş birliği protokolleri imzalayarak uluslararası akademik ağını genişletti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) uluslararası yükseköğretim alanının en önemli organizasyonlarından biri olan NAFSA 2026 Annual Conference & Expo'ya katılarak küresel akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli temaslarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando kentinde "Global by Design" temasıyla düzenlenen organizasyon, dünyanın farklı ülkelerinden yükseköğretim kurumlarını bir araya getirerek uluslararası eğitim, değişim programları ve akademik ortaklıklar için önemli bir platform sundu. Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarda TOGÜ, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çok sayıda üniversite temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yeni iş birliği protokolleri imzalandı

NAFSA 2026 kapsamında TOGÜ tarafından Kolombiya, Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri'nden üniversitelerle iş birliği protokolleri imzalandı. Söz konusu protokoller; çift diploma programları, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak bilimsel projeler ve ortak yayın çalışmaları gibi alanlarda önemli fırsatlar sunuyor. Bunun yanı sıra Portekiz, İspanya, Yunanistan, Slovakya, Slovenya, Polonya, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve Fas'tan üniversite temsilcileri ve rektörlerle gerçekleştirilen görüşmelerde de geleceğe yönelik akademik iş birlikleri değerlendirildi. Görüşmelerde özellikle çift diploma programları, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel yayın faaliyetleri üzerinde duruldu.

Türkiye yükseköğretimi güçlü şekilde temsil edildi

Türkiye'den 89 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda Türk yükseköğretimi uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi de gerçekleştirdiği görüşmeler ve imzaladığı iş birlikleriyle fuarın dikkat çeken kurumları arasında yer aldı. Fuar süresince dünyanın farklı bölgelerinden üniversitelerle yapılan görüşmeler, üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına ve yeni ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağladı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz: "Üniversitemizi daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz"

NAFSA 2026 kapsamında gerçekleştirilen temaslara ilişkin değerlendirmede bulunan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uluslararasılaşmanın üniversitenin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek; "NAFSA 2026 Annual Conference & Expo kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkılar sağlamıştır. İmzaladığımız iş birliği protokolleri ve gerçekleştirdiğimiz temaslar sayesinde öğrencilerimize daha güçlü uluslararası deneyimler sunmayı, akademisyenlerimizin küresel ölçekte iş birliklerini artırmayı ve üniversitemizi dünya yükseköğretim alanında daha görünür, daha etkin ve daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'nin yükseköğretimdeki potansiyelini uluslararası platformlarda tanıtma fırsatı bulduğumuz bu organizasyonda emeği geçen Türkiye Ulusal Ajansı başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan 2 kişi idam edildi

Komşuda kalemler art arda kırıldı! Gözlerinin yaşına bakmadılar
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var

Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Üst düzey askeri yetkiliye Tayland'da meydan dayağı

Üst düzey askeri yetkiliye trans bireylerden sokakta meydan dayağı
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı

50 bin liraya bilet sattı, konserde yüzünü bile göstermedi
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı

Ajdar'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler inanamadı