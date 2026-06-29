BEUN, THE Sürdürülebilirlik Sıralamasında Büyük Sıçrama Yaptı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarında önemli bir başarıya daha imza attı. 2022'de dünya sıralamasında 1001+ bandında yer alan BEUN, THE Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarında 601-800 bandına yükselerek son yılların en başarılı sonucunu elde etti. BEUN İklim Eylemi'nde ise Türkiye'de ilk 10'a, dünya sıralamasında ilk 200'e girerken, Eşitsizliklerin Azaltılması ve Sudaki Yaşam kategorilerinde dünyanın ilk 300 üniversitesi arasında yer almayı başardı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda üniversitelerin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirildiği sıralamada BEUN, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. 2025 yılında dünya genelinde 801-1000 bandında bulunan BEUN, 2026 yılında 1603 üniversite arasında 601-800 bandına yükselerek küresel ölçekte önemli bir ilerleme kaydetti. Türkiye sıralamasında ise üniversite, bir önceki yıl bulunduğu 34-45 bandından 28-37 bandına yükselerek sürdürülebilirlik performansını daha üst seviyeye taşıdı.

İklim eyleminde Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında

BEUN'un en dikkat çekici başarısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "İklim Eylemi" başlığında elde edildi. BEUN, 2025 yılında dünya sıralamasında 201-300 bandında yer alırken, 2026 yılında 101-200 bandına yükselerek bu alandaki uluslararası konumunu önemli ölçüde güçlendirdi. Aynı kategoride Türkiye sıralamasında ise 7-8 bandında yer alarak ülkenin en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Bu sonuç, BEUN'un çevresel sürdürülebilirlik, iklim farkındalığı ve yeşil kampüs uygulamaları alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Eşitsizliklerin azaltılması ve sudaki yaşam alanlarında güçlü performans

Eşitsizliklerin Azaltılması alanında da yükselişini sürdüren BEUN, 2025 yılında dünya sıralamasında 401-600 bandında bulunurken, 2026 yılında 201-300 bandına yükselerek sosyal kapsayıcılık ve fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarının karşılığını aldı. Türkiye'de ise 10-27 bandında yer aldı.

BEUN, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki başarısını Sudaki Yaşam kategorisinde de ortaya koydu. 2025 yılında dünya sıralamasında 201-300 bandında bulunan BEUN, bu başarısını 2026 yılında da korurken Türkiye'de 13-18 aralığında yer alarak dikkat çekici performansını sürdürdü. 2025 yılında Yoksulluğa Son kategorisinde dünyada 801-1000 bandında olan BEUN, 2026'da Türkiye'de 30-44 aralığında, dünyada ise 601-800 bandında yer alarak sürdürülebilir kalkınmanın farklı boyutlarında hem Türkiye'nin hem de dünyanın başarılı üniversiteleri arasında bulunduğunu bir kez daha gösterdi.

Bir önceki yıl dünya sıralamasında 401-600 bandında yer alan Açlığa Son kategorisinde ise 2026 yılında 301-400 bandına yükselen BEUN, Türkiye'de 16-22 aralığında yer alarak sürdürülebilir gıda ve toplumsal destek politikalarındaki başarısını daha üst seviyeye taşıdı.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kategorisinde 2025 yılında 801-1000 bandında yer alan BEUN, 2026 yılında 401-600 bandına yükselerek önemli bir gelişim gösterdi. Türkiye'de ise 19-27 aralığında yer aldı.

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar kategorisinde dünya sıralamasını 601-800 bandından 401-600 bandına yükselten BEUN, Türkiye'de 15-39 aralığında yer alma başarısı gösterdi.

Sorumlu Tüketim ve Üretim kategorisinde dünya sıralamasında 301-400 bandındaki güçlü konumunu koruyan BEUN, Türkiye'de 19-27 bandında yer aldı.

Sağlık ve Kaliteli Yaşam kategorisinde 2025 yılında 601-800 bandında bulunan BEUN, 2026 yılında 401-600 bandına yükseldi. Türkiye'de ise 20-33 bandında yer alarak sağlık hizmetleri, sağlık araştırmaları ve topluma yönelik sağlık faaliyetlerindeki güçlü performansını ortaya koydu.

Temiz Su ve Sanitasyon kategorisinde dünya sıralamasındaki yerini koruyarak 401-600 bandında, Türkiye'de ise 20-42 bandında konumlanan BEUN; Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde dünya sıralamasında 301-400, Türkiye'de ise 19-28 aralığında yer aldı. 2025 yılında dünya sıralamasında 401-600 bandında yer alan Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı kategorisinde de yükseliş gösteren BEUN, 2026 yılında 301-400 bandına çıktı. Türkiye'de ise 22-30 aralığında yer alarak araştırma, inovasyon ve teknoloji odaklı çalışmalarının uluslararası ölçekte daha fazla karşılık bulduğunu kanıtladı.

Karasal Yaşam kategorisinde dünya sıralamasını 401-600 bandından 301-400 bandına yükselten BEUN, Türkiye'de 17-26 bandında yer aldı. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar kategorisinde ise Türkiye'de 31-55 bandında yer alırken Amaçlar İçin Ortaklıklar kategorisinde Türkiye'de 46-72 bandında konumlandı. Aynı şekilde Nitelikli Eğitim kategorisinde de dikkat çekici bir gelişim kaydeden BEUN, Türkiye'de 23-27 aralığında konumlandı. Dünyada 2025 yılında 1001-1500 bandında yer alırken 2026 yılında 301-400 bandına yükselerek son yılların en önemli ilerlemelerinden birini gerçekleştirdi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında da önemli bir sıçrama yapan BEUN Türkiye'de 24-41 aralığında yer alırken 2025 yılında 1001-1500 bandında bulunduğu dünya sıralamasında 2026 yılında 401-600 bandına yükselerek kapsayıcı ve eşitlikçi üniversite politikalarının başarısını ortaya koydu.

Beş yılda istikrarlı yükseliş

BEUN'un son yıllardaki performansı incelendiğinde sürdürülebilirlik alanındaki yükselişi devam ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında dünya sıralamasında 1001+ bandında yer alan BEUN, 2024 ve 2025 yıllarında 801-1000 bandına yükseldi. 2026 yılında ise ilk kez 601-800 bandına çıkarak son beş yıl içerisindeki en başarılı Sustainability Impact Ratings sonucunu elde etti. Bu yükseliş, BEUN'un eğitimden araştırmaya, çevresel sürdürülebilirlikten toplumsal katkıya kadar geniş bir yelpazede ortaya koyduğu bütüncül gelişimin uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor.

Rektör Özölçer: "Bu başarı, üniversitemizin sürdürülebilir gelişim vizyonunun uluslararası tescilidir"

THE Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarını değerlendiren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarının ortak emek ve güçlü bir kurumsal vizyonun sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil; eğitimden araştırmaya, toplumsal katkıdan çevresel sorumluluğa kadar tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alan temel bir anlayış olarak görüyoruz. THE Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarında hem Türkiye'de hem de dünya sıralamalarında elde ettiğimiz yükseliş, bu anlayışın ve uzun yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir karşılığıdır. 2025 yılında dünya sıralamasında 801-1000 bandında yer alan Üniversitemizin 2026 yılında 601-800 bandına yükselmesi, sürdürülebilir gelişim yolculuğumuzun istikrarlı başarılarının somut bir göstergesidir. Özellikle İklim Eylemi alanında Türkiye'de ilk onda yer almamız, çevreye duyarlı ve geleceği önceleyen üniversite vizyonumuzun uluslararası düzeyde takdir edildiğini göstermektedir.

Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, araştırmacılarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizin her daim kendini yenileyen, başarılarıyla ön plana çıkan gelişim sürecinde bizlere destek olan başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere değerli YÖK ailesine en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum.

Bir asırlık köklü geçmişe sahip sorumluluğumuzla bilimsel üretimi, toplumsal katkısı, çevresel duyarlılığı ve uluslararası görünürlüğü daha ileriye taşıyan bir üniversite olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı