Tekirdağ'da AFAD gönüllüleri 4 çevrim içi eğitimi tamamlayıp saha eğitimine katıldı

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Tekirdağ'da, e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olarak 4 ve daha fazla çevrim içi eğitimi tamamlayan gönüllülere yönelik saha eğitimleri gerçekleştirildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yürütülen gönüllülük çalışmaları kapsamında, e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olan ve çevrim içi eğitimlerden en az 4'ünü tamamlayan gönüllüler için uygulamalı saha eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerde gönüllülerin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, muhtemel afetlerde ekiplerle koordineli şekilde hareket edebilmeleri ve sahada görev alabilecek yetkinlik kazanmaları amaçlandı.

AFAD ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere, afet öncesi hazırlık, afet anında doğru hareket tarzı ve saha çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Baret ve AFAD gönüllüsü ekipmanlarıyla eğitimlere katılan gönüllüler, saha çalışmalarında çeşitli uygulamalar gerçekleştirerek edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürdü.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü, afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve gönüllülerin afet müdahale kapasitesine katkı sağlaması amacıyla gönüllülük çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Yetkililer, afet ve acil durumlarda bilinçli ve koordineli hareket edebilmenin önemine dikkat çekerken, AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında eğitimlerini tamamlayan vatandaşların saha eğitimleriyle bilgi ve deneyimlerini geliştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı