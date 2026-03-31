Tavşanlı Ressam Abdullah Taktak öğrencisi bölge birincisi oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindekin Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencisi Damla Su Bahadır, "Su ve İnsan" konulu kompozisyon yarışmasında bölge ikincisi olarak hem okulunun hem de ilçenin gururu oldu.

Damla Su Bahadır, kompozisyon yarışmasında kaleme aldığı etkileyici metinle büyük bir başarıya imza attı. Okul bünyesinde birinci seçilen eser, ilçe ve il aşamalarını başarıyla geçerek bölge elemelerinde ikincilik derecesini elde etti. Genç öğrencinin bu başarısı, eğitim camiasında ve ilçe genelinde büyük takdir topladı.

Dereceye giren öğrenciyi tebrik etmek ve ödülünü takdim etmek amacıyla DSİ 3. Bölge Müdürlüğü yetkilileri okula anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete; Eskişehir Bölge Müdür Yardımcısı Mükerrem Öğüt, Kütahya 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Esen ve Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şefi Barış Atay katıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Damla Su Bahadır'a ödülü takdim edilirken, yetkililer genç yazarı başarısından dolayı kutladı. Bu anlamlı ziyaret ve öğrencinin başarısının onurlandırılması; okul yönetimi, öğretmenler ve ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Tavşanlı'yı bölge düzeyinde başarıyla temsil eden Bahadır, azmiyle arkadaşlarına da örnek oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı