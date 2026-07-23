TBMM Katip Üyesi Söylemez'den Tarsus'ta Okul İncelemesi

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programı kapsamında yapımı devam eden 24 derslikli Tarsus Fevzi Çakmak İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Söylemez, okulun tamamlanmasıyla Tarsus'un eğitim altyapısına önemli katkı sağlanacağını belirtti.

AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte inşaat alanını gezen Söylemez, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Eğitime yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırımlar olduğunu ifade eden Söylemez, Tarsus'un büyüyen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek 24 derslikli Fevzi Çakmak İlkokulu'nun yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi.

Çocukların modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi için yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Söylemez, tamamlandığında okulun Tarsus'un eğitim altyapısına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime ve gençlerin geleceğine verdiği desteğe teşekkür eden Söylemez, Milli Eğitim Bakanlığı ile yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Söylemez, 24 derslikli Fevzi Çakmak İlkokulu'nun öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve Tarsus'a hayırlı olmasını dileyerek, Mersin ve Tarsus'a yeni eğitim yatırımları kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı