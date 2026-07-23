Haberler

TBMM Katip Üyesi Söylemez'den Tarsus'ta Okul İncelemesi

TBMM Katip Üyesi Söylemez'den Tarsus'ta Okul İncelemesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, MEB yatırımıyla yapımı süren 24 derslikli Tarsus Fevzi Çakmak İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Söylemez, okulun tamamlanmasıyla Tarsus'un eğitim altyapısına önemli katkı sağlanacağını belirterek, eğitim yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programı kapsamında yapımı devam eden 24 derslikli Tarsus Fevzi Çakmak İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Söylemez, okulun tamamlanmasıyla Tarsus'un eğitim altyapısına önemli katkı sağlanacağını belirtti.

AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte inşaat alanını gezen Söylemez, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Eğitime yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine yapılan en önemli yatırımlar olduğunu ifade eden Söylemez, Tarsus'un büyüyen eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek 24 derslikli Fevzi Çakmak İlkokulu'nun yapım çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi.

Çocukların modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi için yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Söylemez, tamamlandığında okulun Tarsus'un eğitim altyapısına önemli katkı sunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime ve gençlerin geleceğine verdiği desteğe teşekkür eden Söylemez, Milli Eğitim Bakanlığı ile yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Söylemez, 24 derslikli Fevzi Çakmak İlkokulu'nun öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve Tarsus'a hayırlı olmasını dileyerek, Mersin ve Tarsus'a yeni eğitim yatırımları kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Haluk Levent'ten yeni paylaşım! Şifreli şiir paylaştı, tuhaf ifadeler dikkat çekti

Haluk Levent'ten "şifreli" paylaşım! Tuhaf ifadeler dikkat çekti
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika! Gözaltındaki Fatma Soydaş hakkında yeni gelişme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzellik salonunu ve arabasını yakan şüpheli tutuklandı: Kadın cinayeti olmaktan son anda kurtuldum

İş yeri ve arabası kundaklanan kadın, karakolda da kabusu yaşamış
6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 kavşak! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek

Seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek proje yarın açılıyor

Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

Sıcaktan bayılınca yardımına itfaiye koştu
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Riyad'daki yangında ölen 4 işçinin cenazesi Hatay'a getirildi

Kahreden olay! 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı

Milyonluk altını teslim aldı, sırra kadem bastı