Suudi Arabistan Eğitim Bakanı, 14 yıl aradan sonra YÖK'te mesleki eğitimi görüştü

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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Bin Abdullah Al Benyan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Suudi Arabistan'dan eğitim alanında 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu düzeydeki ziyaret, iki ülke arasındaki yükseköğretim ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bölgesel güvenlik gelişmelerinin uluslararası gündemde önemli yer tuttuğu bir dönemde gerçekleştirilen ziyaret, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmeye verdiği önemi ortaya koydu.

Görüşmelerde, iki ülkenin önde gelen üniversitelerinin ortak bilimsel araştırmalar için eşleştirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, mesleki ve teknik eğitim alanında tecrübe paylaşımı ile Türkçe ve Arapçanın karşılıklı öğretiminin kolaylaştırılması konuları ele alındı.

Suudi Arabistan'dan Türk mesleki eğitim modeline davet

Görüşmenin öne çıkan başlıklarından biri, Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde geliştirdiği mesleki yükseköğretim modeli oldu.

YÖK Başkanı Özvar, görüşmede yaptığı konuşmada Türkiye'de sanayiyle iç içe eğitim veren meslek yüksekokullarının nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Özvar, Türkiye'nin iş yeri temelli eğitim, uygulamalı öğretim ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki deneyimlerini Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Al-Benyan ise Türkiye'nin mesleki eğitimdeki güçlü birikimine dikkat çekerek, bu alanda daha ileri bir iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Al-Benyan, Türk eğitim kurumlarının yalnızca bilgi ve öğrenci değişimiyle sınırlı kalmayıp Suudi Arabistan'da kendi eğitim sistemleri, müfredatları ve yönetim modelleriyle faaliyet gösterebileceğini ifade etti.

Bu yaklaşım, Türkiye'nin mesleki yükseköğretimde geliştirdiği başarılı uygulamaların uluslararası alana taşınması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

"Ortak hedefimiz, bu potansiyeli somut ve sürdürülebilir girişimlere dönüştürmek olmalıdır"

Özvar, iki ülkenin akademik birikiminin, araştırma kapasitesinin ve kurumsal deneyiminin bir araya getirilmesinin öğrencilere, bilim insanlarına ve toplumlara önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Bugün ortak hedefimiz, bu potansiyeli somut ve sürdürülebilir girişimlere dönüştürmek olmalıdır" dedi.

Türk ve Suudi üniversitelerinin eşleştirilmesi gündemde

Üniversiteler arasında doğrudan ve kalıcı ortaklıklar kurulmasının önemine değinen Özvar, iki ülkenin üniversite rektörlerini, yöneticilerini ve akademik temsilcilerini bir araya getirecek Türkiye-Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu düzenlenmesini önerdi.

Üniversitelerin eşleştirilmesi yoluyla ortak bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin artırılması ile lisansüstü eğitim alanında yeni ortaklıklar kurulması üzerinde duruldu.

Suudi öğrencilere yönelik burs programının yeniden başlatılması talebi

Özvar, Suudi Arabistan hükümetinin Türkiye'de öğrenim görmek isteyen öğrencilere sağladığı burs programının yeniden başlatılmasının önemine dikkati çekerek daha fazla Suudi öğrenciyi Türkiye'deki üniversitelerde ağırlamak için Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yousef Bin Abdullah Al Benyan yükseköğretim ve mesleki eğitim alanlarında iş birlikleri için önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek iki ülkenin akademik potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Özellikle ortak araştırma projeleri için Türk ve Suudi üniversitelerinin eşleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Al Benyan, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarının da daha ileri bir düzeye taşınmasını istediklerini kaydetti.

Al Benyan, mühendislik, sağlık bilimleri ve yapay zekayı ortak araştırmaların geliştirilebileceği öncelikli alanlar arasında gösterdi.

Üniversiteler forumu Suudi Arabistan'da düzenlenebilir

Özvar'ın Türkiye-Suudi Arabistan Üniversiteler Forumu düzenlenmesi önerisini desteklediğini açıklayan Al Benyan, forumun Nisan 2027'de Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek İnsan Sermayesi Girişimi etkinliği kapsamında düzenlenebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın uluslararası öğrencilere yönelik burs ve eğitim programlarının da Türk tarafına tanıtılacağını belirten Al Benyan, Türkiye'deki benzer imkanların Suudi öğrencilere duyurulması konusunda iş birliğine açık olduklarını dile getirdi.

Türkçe ve Arapçanın karşılıklı öğretiminde iş birliği

Görüşmede, Türkçe ve Arapçanın karşılıklı öğretimini kolaylaştıracak imkanların geliştirilmesi de ele alındı. İki ülke arasında dil öğretimine yönelik iş birliklerinin artırılması ve öğrencilerin karşılıklı eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmasının sağlanması üzerinde duruldu.

Taraflar, belirlenen iş birliği alanlarında kısa sürede somut adımlar atılması ve Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerin Suudi Arabistan'da düzenlenecek yeni bir buluşmayla sürdürülmesi konularını da değerlendirdi.

Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörleri katılırken, Suudi Arabistan heyetinde ülkenin önde gelen üniversitelerinin rektörleri ve mesleki eğitim alanındaki üst düzey yöneticiler yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı