Suriyeli öğrenci Danya Abdo LGS'de Türkiye birincisi oldu

İmam hatip öğrencisi Suriyeli Danya Abdo, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri oldu. Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Danya Abdo ve diğer öğrencileri tebrik etti.

Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Danya Abdo, 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İMAM HATİPLERDEN 47 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sonuçlara göre Türkiye'de toplam 562 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından sınava katılan öğrencilerden 47'si de, 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı.

TEBRİK MESAJI

Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü de sosyal medya üzerinden Danya Abdo'nun da olduğu 6 öğrencisine tebrik mesajı yayınlayarak "Emeği geçen tüm İdarecilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.