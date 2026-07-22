Sakaryalı öğrencinin hukuk mücadelesi binlerce adayın hayatını değiştirdi

Ösym'nin YKS sürecinde bir sorunun cevap anahtarını değiştirmesi üzerine hukuki süreç başlatarak dava açan Sakaryalı öğrenci, sonuçların açıklanması ile birlikte durumun kendi lehine neticelendiğini gördü. Açıklanan sonuçlarda Türkiye 579'uncusu olan Doruk Kerem Atam, kendisi ile birlikte toplam 12 kişinin aynı soru için dava açtığını ve bu konunun binlerce öğrencinin hayatını belirleyecek önemli bir olay olduğunu belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 1 Temmuz'da yayımladığı duyuruyla daha önce cevap anahtarında 'C' şıkkı olarak açıklanan bir sorunun yanıtını 'A' olarak güncelledi. Kararın ardından sınav esnasında soruyu kısıtlı sürede 'C' olarak işaretleyen çok sayıda aday duruma tepki gösterdi. Süreçte mağdur olduğunu belirten Sakaryalı öğrenci Doruk Kerem Atam da hakkını aramak amacıyla yargıya başvurarak sorunun iptali talebiyle dava açtı. ÖSYM'nin ilerleyen süreçte cevabı değiştirmek yerine sorunun doğrudan iptaline gitmesi ise binlerce adayın puan ve sıralama hesaplamasını etkiledi.

"ÖSYM'ye toplam 12 tane sorunun iptaline yönelik dava açılmış"

Yaşadığı hukuki süreci anlatan Doruk Kerem Atam, "ÖSYM 1 Temmuz'da yaptığı duyurusunda cevap anahtarında C şıkkı olarak açıklanan bir soruda, cevap anahtarını değiştirerek A olarak açıklamıştı. Bu durum öğrenciler bir infiale sebep oldu. Çünkü soruyu sınavda kısıtlı bir süre içerisinde C olarak cevaplayan binlerce öğrenci, tek bir bildiri ile sorusunun yanlış kabul edildiği durumuna maruz kaldı. Bende bu durumdan mağdur olan birisi olarak hukuki sürecimi başlattım konuya dair. Sorunun iptaline yönelik davamı açtım. Sakarya'da benden başka bildiğim dava açan birisi yok. Bildiğim üzere ÖSYM'ye toplam 12 tane sorunun iptaline yönelik dava açılmış. İrtibat haline geçtiğimiz başka davacılar oldu. Özellikle Ankara'da bir beyefendi vardı. Onunla iletişim halinde kaldım bu süreçte. Birbirimize destek olduk. Onunda oğlu sınava girmişti. Benim gibi aynı problemden muzdaripti" dedi.

"579'uncu değil, 768'inci de olabilirdim bu soru iptal olmasaydı"

Açıklanan sonuçlara göre Eşit Ağırlık alanında Türkiye 579'uncusu olduğunu ve hedeflediği başarıyı yakaladığını belirten Atam, "Sorunun cevap anahtarının değişmemesi, benim sıralamamı ciddi şekilde etkileyebilecek bir faktör. 579'uncu değil mesela, 768'inci de olabilirdim bu soru iptal olmasaydı. Sonuç ekranın görünce ciddi şekilde heyecanlandım. Sonucumdan da gayet mutluyum. Aynı zamanda okul birincisi olmanın da bana sağladığı bir avantaj ile kendi sıralamamdan düşük bölümleri de tercih edebilirim. Ben Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü tercih etmeyi düşünüyorum. Planlarımın en başında bu var. İstediğim gibi sonuçlanmasaydı, hayatın sonu olmazdı. Bu LGS gibi bir sınav değil. Tekrar tekrar müracaat edip katılabileceğim bir sınav. Sonucuma göre farklı bölümleri, farklı yerleri de değerlendirebilirdim. Mezuna kalma seçeneğimde her zaman açık" ifadelerini kullandı.

"Binlerce öğrenciyi etkileyen bir karar"

Alınan kararların binlerce adayın geleceğini doğrudan etkilediğini vurgulayan derece öğrencisi Atam, haksızlığa uğradığını düşünen gençlere seslenerek, "Bu karar benim gibi binlerce öğrenciyi etkileyen bir karar. Öğrencilere, hayatlarının ileriki süreçlerinde bu tarz komplikasyonlar ile karşılaştıklarında yargı yoluna her zaman başvurmalarını ve mücadeleden kaçınmamalarını tavsiye ederim" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı