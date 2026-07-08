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Söke'de 40 derslikli meslek lisesinin yapımı sürüyor

Söke'de 40 derslikli meslek lisesinin yapımı sürüyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan 40 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, ilçenin mesleki eğitim altyapısını güçlendirerek öğrencilere modern bir eğitim ortamı sunması hedefleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan 40 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, tamamlandığında ilçenin mesleki eğitim altyapısını güçlendirerek öğrencilere modern ve nitelikli bir eğitim ortamı sunması hedefleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanan 40 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaat çalışmaları sürüyor. İlçenin mesleki eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması planlanan okulun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin daha modern ve donanımlı bir eğitim ortamında öğrenim görmesi hedefleniyor. Yapımı devam eden okulun, bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına da katkı sunması bekleniyor. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uğurlu, inşaat sürecini yerinde değerlendirerek projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesine ilişkin istişarelerde bulundu. Okulun belirlenen program çerçevesinde tamamlanarak eğitim-öğretim hizmetine kazandırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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